Порівняв Сороса з Гітлером: голову музею в Угорщині жорстко розкритикували за висловлювання
Голову меморіального музею в Будапешті Сіларда Деметера розкритикували за статтю. У ній він порівняв американського бізнесмена угорсько-єврейського походження Джорджа Сороса з одним з найкривавіших диктаторів в світовій історії Адольфом Гітлером.
Американський єврейський комітет у Центральній Європі засудив такі висловлювання щодо мільярдера Сороса. Про це мовиться в угорському виданні HVG.
Читайте також ZIK планує новий скандальний марафон щодо Сороса: Нацрада взялася за канал Медведчука
Що передувало
Наприкінці листопада на проурядовому угорському видання Orego з'явився матеріал Деметера про бюджет Євросоюзу в Брюсселі. Там він назвав Сороса "ліберальним фюрером", який начебто перетворює Європу на "газову камеру".
У матеріалі він описав Угорщину та Польщу як "нових євреїв".
Отруйний газ плине з капсули мультикультурного відкритого суспільства, яке є смертельною для європейського способу життя, і ми, нації Європи, приречені боротися за останній ковток повітря, видираючись одна на одну,
– мовиться в матеріалі Деметера.
Матеріал розкритикували
"Таке невігластво в історії та знецінення Голокосту треба засудити", – заявили у американському єврейському комітеті.
Висловлювання очільника однієї з найвідоміших культурних установ Угорщини також була засудив Міжнародний комітет "Аушвіцу", який заснували вцілілі в нацистському концтаборі євреї.
Не тільки в Угорщині в людей, які пережили Голокост, ця химерна та бридка агітація викликала огиду та шок,
– сказав віцепрезидент комітету Крістоф Хейбнер.
Це вже не перше таке висловлювання
Деметера призначив прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан на посаду урядового уповноваженого. Орбан неодноразово критикував Сороса. А також звинувачував його у намірі заповнити континент мігрантами-мусульманами та підважити національну ідентичність.
Поділитися новиною