Голову меморіального музею в Будапешті Сіларда Деметера розкритикували за статтю. У ній він порівняв американського бізнесмена угорсько-єврейського походження Джорджа Сороса з одним з найкривавіших диктаторів в світовій історії Адольфом Гітлером.

Американський єврейський комітет у Центральній Європі засудив такі висловлювання щодо мільярдера Сороса. Про це мовиться в угорському виданні HVG.

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Що передувало

Наприкінці листопада на проурядовому угорському видання Orego з'явився матеріал Деметера про бюджет Євросоюзу в Брюсселі. Там він назвав Сороса "ліберальним фюрером", який начебто перетворює Європу на "газову камеру".

У матеріалі він описав Угорщину та Польщу як "нових євреїв".

Отруйний газ плине з капсули мультикультурного відкритого суспільства, яке є смертельною для європейського способу життя, і ми, нації Європи, приречені боротися за останній ковток повітря, видираючись одна на одну,

– мовиться в матеріалі Деметера.

Матеріал розкритикували

"Таке невігластво в історії та знецінення Голокосту треба засудити", – заявили у американському єврейському комітеті.



Висловлювання очільника однієї з найвідоміших культурних установ Угорщини також була засудив Міжнародний комітет "Аушвіцу", який заснували вцілілі в нацистському концтаборі євреї.

Не тільки в Угорщині в людей, які пережили Голокост, ця химерна та бридка агітація викликала огиду та шок,

– сказав віцепрезидент комітету Крістоф Хейбнер.

Це вже не перше таке висловлювання

Деметера призначив прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан на посаду урядового уповноваженого. Орбан неодноразово критикував Сороса. А також звинувачував його у намірі заповнити континент мігрантами-мусульманами та підважити національну ідентичність.

Що відомо про Джоржа Сороса – читайте в нашому матеріалі