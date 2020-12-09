У громадських місцях часто можна почути, як в Україні все погано. Її також люблять порівнювати з іншими державами. Запозичувати найкращі світові практики – це чудово. Однак треба просто перестати порівнювати.

Наприклад, українцям хочеться мати дороги, як у Німеччині, заробітну плату, як у Норвегії чи Австрії, а пенсійне забезпечення – як у Швейцарії. Натомість є мости, що "втомлюються" і мер, який навіть випускає книжку зі своїми мемами. А президент взагалі продовжує жартувати, навіть якщо це інколи недоречно. Детальніше про це – у блозі "VETERANO БЛОГ" на 24 каналі.

Читайте також Де взяти гроші: ветеран АТО розповів, як започаткувати успішний бізнес в час кризи

В Україні армію вже протягом 7 років війни комплектують волонтери. Освіта в країні така, що більшість студентів після закінчення ВНЗ не застосовують отримані знання. І цей список можна довго продовжувати.

Однак ми не порівнюємо Україну, наприклад, з Афганістаном, який у світовому рейтингу за якістю життя на 155 місці. Або із Південним Суданом чи Сомалі. Ще один приклад – правоохоронна система Мозамбіку чи Північної Кореї.

Чи потрібно порівнювати країну

Прагнути до найкращого рівня життя є цілком логічним бажанням. Запозичувати найкращі світові практики – також. Втім, варто просто перестати порівнювати. Найбільш вдалий варіант – уподібнювати Україну виключно з нею декілька років перед тим. Тільки так можна зрозуміти, куди усе рухається.

Порівнювати нашу державу з іншими не потрібно. Причиною є те, що українці постійно будуть незадоволені результатом, адже завжди буде хтось гіший або кращий за Україну.

Коли ми кажемо, що кожен день в країні нагадує чергову серію "Чорного дзеркала", я просто порівнюю її колись і зараз. Після цього одразу стає легше.

Як змінилася Україна

Якщо переглядати журналістські розслідування про "діяльність" головного слідчого СБУ та маєтків його родини, то можна "закипіти". Такі самі емоції виникають при ознайомленні з відомостями про те, як будував свою імперію Рінат Ахметов та інші українські політики після вбивства найбагатшої людини в Україні 90-х роках Євгена Щербаня.

До теми Вбивство бізнесмена Євгена Щербаня: яку роль відіграли Ахметов і Тарута

Варто зауважити, що ще з десяток років тому побачити такі сюжети в ефірі телеканалів було нереально. В Україні тоді навіть не могли уявити, що колись державні службовці будуть зобов'язані публічно звітувати перед людьми і показувати свої статки в деклараціях.

Ця інформація була ретельно прихована, а ті журналісти чи активісти, які хотіли дізнатися правду, ризикували своїм здоров'ям.

Україна таки рухається вперед

Вдалим прикладом є також порівняння армії в Україні у 2014 та 2020 роках й можливість відкриття і ведення бізнесу тоді й тепер. Чи могли ми уявити, що переможе президент-комік без будь-якого політичного досвіду за плечима? При цьому він отримав історичну кількість голосів.

Комусь може подобатися, чи не подобатися такий результат, але демокрадія в Україні діє.

Читайте також Реформу органів прокуратури незабаром успішно завершать, – Зеленський

Саме тому варто порівнювати країну з її досягненнями колись і тепер. Лише тоді можна буде побачити, що людям вдалося стати сильнішими, розумнішими та досвідченішими, аніж у минулому. Це і є прогрес.

Україна – поки молода держава. Її громадянам треба ще багато чого навчитися, але попри це українці таки рухаються вперед. Тож коли захочеться поскиглити про те, наскільки у нас погана країна – озирніться назад і подивіться, який шлях ми вже пройшли. Це значно допомагає.