Пасажирський пором Viking Grace сів на мілину поблизу порту Марієгамн на Аландських островах. Причиною цього став сильний шторм, який відбувся 21 листопада у другій половині дня. Як відомо, пором прямував зі Стокгольму в Турку.

На борту перебували 331 пасажир і 98 членів екіпажу. Про інцидент повідомило видання Iltalehti.

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Керівник пресслужби Viking Line зазначив, що пасажирам нічого не загрожувало, вони були у безпеці. Судно обстежили та виявили, що на ньому немає пробоїн, ситуація стабільна.



Лайнер Viking Line / Фото tvkrt.com

Чому пором сів на мілину

У другій половині дня розпочався шторм. Власник судна пояснив, що вирішив дочекатися ослаблення вітру, перш ніж буксирувати корабель з мілини. Вже у ніч на неділю, 22 листопада, лайнер успішно відбуксирували в бухту Марієгамн. Однак пасажирам довелось ще деякий час перебувати на борту. Їх евакуація розпочалася вранці.

Tidigt söndagmorgon har räddningsbolagets bogserare dragit Viking Grace loss från grundet som det låg mot. Med bogserarnas hjälp anlände Viking Grace kajplatsen i Mariehamn klo 3.40. Passagerarna evakueras enligt planen under söndagmorgon.#meriraja #VikingGrace pic.twitter.com/kkDQdctTsH — Merivartiosto - LSMV (@meriraja) November 22, 2020

Додамо, що нещодавно, у вересні, вже була схожа ситуація. Другий пасажирський пором компанії Viking Line також сів на мілину на Аландських островах.