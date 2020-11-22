Пором з сотнями пасажирів сів на мілину поблизу берегів Фінляндії: яка причина
Пасажирський пором Viking Grace сів на мілину поблизу порту Марієгамн на Аландських островах. Причиною цього став сильний шторм, який відбувся 21 листопада у другій половині дня. Як відомо, пором прямував зі Стокгольму в Турку.
На борту перебували 331 пасажир і 98 членів екіпажу. Про інцидент повідомило видання Iltalehti.
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Керівник пресслужби Viking Line зазначив, що пасажирам нічого не загрожувало, вони були у безпеці. Судно обстежили та виявили, що на ньому немає пробоїн, ситуація стабільна.
Лайнер Viking Line / Фото tvkrt.com
Чому пором сів на мілину
У другій половині дня розпочався шторм. Власник судна пояснив, що вирішив дочекатися ослаблення вітру, перш ніж буксирувати корабель з мілини. Вже у ніч на неділю, 22 листопада, лайнер успішно відбуксирували в бухту Марієгамн. Однак пасажирам довелось ще деякий час перебувати на борту. Їх евакуація розпочалася вранці.
Додамо, що нещодавно, у вересні, вже була схожа ситуація. Другий пасажирський пором компанії Viking Line також сів на мілину на Аландських островах.
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