Всі громадяни є рівними в своїх правах, але дехто вважає, що йому дозволено більше. Цей дехто – Петро Порошенко, який проігнорував карантин. Чи, можливо, подумав, що йому це дозволяє прапор Сейшельських островів, під яким він працює.

У зв'язку з поширенням коронавірусу вся країна закривається на карантин вихідного дня. І якими б болючими не були ці заходи, рішення про це ухвалено урядом – найвищим органом виконавчої влади. А поважати його повинні в іншій будівлі на вулиці Грушевського – в законодавчій владі, у парламенті. Про це у блозі "Чесна політика" на 24 каналі.

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Але для Петра Порошенка ці закони не писані. В перший вікенд, коли було запроваджено карантин вихідного дня, створений ним спортивний клуб "5 елемент" не закрився для відвідувачів. В інтернет потрапило відео, де там обслуговували гостей, немов нічого не трапилося.

Це типова модель поведінки Порошенка, коли він сварить владу за боротьбу з коронавірусом і сам же порушує встановлені правила боротьби.

Так само Порошенко, наприклад, в закритому приміщенні збирав своїх прихильників, коли проводив тур на підтримку кандидатів у мери міст західної України.

Поліція все ж приїхала в "5 елемент" і виписала їм штраф. Однак директорці закладу вистачило нахабства назвати це "політичними репресіями". Уявляєте? Так і сказала! Тобто самі працювали в карантин, а на закриття сказали, що це зроблене, щоб зганьбити світле ім'я Порошенка!

Цікава версія поведінки Порошенка

Але є ще одна версія такої нахабної поведінки Порошенка. Отже, спортивний клуб "5 елемент", який не закрився на карантин, розташований за адресою Почесного консульства Сейшельських островів в Україні. Не вірите? Перевірте, загугливши адресу: 04176, місто Київ, вул. Електриків, 29А.

А знаєте, хто очолює це Почесне консульство Сейшельських островів в Україні? Його високість Олег Свинарчук, він же Олег Гладковський.



Олег Гладковський / Фото liga.net

Той самий, який був партнером Порошенка в бізнесі та працював першим заступником секретаря Ради безпеки та оборони. Той самий Гладковський, щодо якого НАБУ закінчило розслідувати справу про корупцію в оборонній галузі.

Мовиться про закупівлю автомобілів "Богдан" за завищеною вартістю в рамках державного оборонного замовлення, тобто без конкурсу.

При чому військовими "Богданами" насправді є білоруські машини "МАЗ", зібрані з переважно російських комплектуючих. Тож, повертаючись до карантину, в рамках якого працював клуб "5 елемент", який розташований за адресою Сейшельського консульства.

Можливо, Порошенко як дипломат зі стажем вирішив, що на території "5 елементу" діє юрисдикція Сейшелів, адже свою колекцію картин Порошенко теж в обхід контролюючих органів завозив для потреб Почесного консульства Сейшельських островів в Україні. Пригадали, про що йдеться?

Картини Порошенка

Свої картини, куплені на аукціонах "Крістіс" та "Сотбіс", Порошенко завозив в Україну нібито з метою проведення вернісажів на території Почесного консульства Сейшельських островів в Україні. Вдумайтеся, навіщо така складна схема? Пояснюю!



Петро Порошенко / Фото delo.ua

Це зручний спосіб уникнути відповіді на питання щодо грошей, розміщених на зарубіжних рахунках деяких іноземних компаній, які були витрачених на картини для Порошенка.

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Нещодавнє викриття Міжнародного консорціуму журналістів-розслідувачів показало, що невдовзі після свого обрання президентом Порошенко відкрив низку офшорних компаній на:

Кіпрі;

Британських Віргінських островах;

Нідерландах.

Завдяки цим компаніям, ймовірно, намагався уникнути сплати податків.

Про ці підозрілі гроші Порошенка банки, де вони оберталися, регулярно інформували фінансову розвідку США FinCEN. А компанії-прокладки, метою яких було приховати кінцевого власника бізнеса, оформлювали на випадкових людей.

Про це я вам розповідав минулого місяця, коли в орбіті Порошенка знайшли фірму, створену в центрі столиці Шотландії Единбурзі, оформлену на таксиста з закарпатського села.

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Але це було не виключення, а правило для Порошенка. Наприклад, у звітах міжнародних банків, де пропускалися гроші Порошенка, направлених до фінансової розвідки FinCEN, згадується компанія Linquist Services Limited.

► Що відомо про цю фірму

Ця фірма фігурувала в розслідуванні Австрії про відмивання коштів Сергієм Курченком, але слідство було розпущено після того, як Україна направила листа про те, що порушення закону там немає. Як виявилося, мовиться про купівлю Курченком за астрономічні кошти Українського медіа-холдингу, співвласником якого був Порошенко.

Іншими словами, в житті Порошенка офшори з їхніми непрозорими фінансами завжди грали ключову роль. А Почесне консульство було гарною ширмою завозити без перевірки походження коштів те, що Порошенко купував на аукціонах. При цьому мені вдалося встановити, що саме Почесне консульство Сейшелів для Порошенка та Гладковського насправді мало дуже сумнівні підстави для створення.

Для чого взагалі потрібні Почесні консульства? Для того, щоб обслуговувати громадян країни, не маючи посольства, в разі виникнення проблем: вкрали паспорт, пограбували, контакти з поліцією, смерть і доставка тіла на батьківщину.

► Відвідування України громадянами Сейшельських островів

За 10 років, з 2010 по 2020 рік, Україну відвідало всього 152 громадянина Сейшельських островів. Найбільше у 2017 році – 37 громадян, а лише 5 громадян були у 2010, 2014 та 2020 році.

Тобто за 10 років Україну відвідало лише приблизно 150 громадян Сейшельських островів. Повторюся, мовиться не про 150 тисяч, а просто 150 людей! За теорією ймовірності, число осіб, які звернулися в Почесне консульство з проблемами, близьке до нуля.

Сенсу в існуванні такого Консульства я не бачу. Тільки бути прикриттям для Порошенка і його соратників в проведенні різних схем.

Ну і рятувати від правоохоронних органів, адже статус Почесного консула надає багато привілеїв:

захист від обшуків;

авто з дипломатичними номерами;

захищену від огляду валізу;

"консульський архів".

Достатньо повісити таку табличку на кабінет і все, ніхто більше не має права туди заходити.

Хто користується цими привілеями

При чому користуватися цим особливим статусом в Україні чомусь дуже полюбляють люди, які мають проблеми з законом. До прикладу, Почесним консулом Республіки Мальта у Києві є інший фігурант розслідування – Павло Гречківський, член Вищої ради правосуддя. Це орган, що призначає та звільняє суддів.

► Що відомо про Гречківського

Почесний консул Мальти у Києві Павло Гречківський – один із членів цієї Ради. І при цьому їздить на машині з дипломатичними номерами. Кілька років тому в Шевченківському райсуді Києва розглядали справу, яка стосується самого Павла Гречківського. Йдеться про вимагання 500 тисяч доларів за незаконний вплив на судовий процес під час розгляду господарської справи.



Павло Гречківський / Фото pravda.com

Як потім заявили в прокуратурі, вони не змогли провести усіх необхідних обшуків саме через цю табличку на будівлі. Прокурор зізнався в програмі "Схеми", що коли вони дійшли до приміщень і з'ясували, що це консульські приміщення, то не змогли провести там обшук, бо отримані там докази могли бути визнані судом недопустимими.

Так само слідчі не мають допуску і до приміщень Гладковського, які названо "консульським архівом". Їхні прізвища навіть можна переплутати: консулом Сейшелів був Гладковський, а консулом Мальти – Гречківський.