Українці визначилися з тим, яких політиків та партії вони найбільше асоціюють з корупцією. Серед лідерів є п'ятий президент Петро Порошенко та його партія "Європейська Солідарність". Водночас лише 10% населення пов'язують з хабарями чинного главу держави Володимира Зеленського.

Найбільшими корупціонерами українці вважають головних політиків країни. Про ставлення населення до них та їх партій мовиться в результатах опитування Київського міжнародного інституту соціології.

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Яких політиків українці вважають корупціонерами:

Петра Порошенка – 53% опитаних,

Юлію Тимошенко – 35%,

Віктора Медведчука – 29,5%,

Юрія Бойка – 24%,

Володимира Зеленського – 10%.

Найбільше з корупцією Зеленського пов'язують жителі східних областей, найменше – центральних.

Цікаво, що 68% респондентів не змогли назвати жодного політика з переліку, який, на їхню думку, має "бездоганну репутацію". Однак відносно найчастіше називали Зеленського, кандидата в мери Києва від партії "Голос" Сергія Притулу та голову Верховної Ради Дмитра Разумкова.

Які партії асоціюють з корупцією:

"Європейську Солідарність" – 49,2% опитаних,

"Батьківщину" – 32,4%,

"Опозиційну платформу – За життя" – 30,7%,

"Опозиційний блок" – 14,3%,

"Слугу народу" – 13,6%.

Серед тих, хто пов'язує "Європейську Солідарність" з хабарями, найбільше є жителів Донбасу, найменше – Заходу. Водночас "ОПЗЖ" корупціонерами вважають переважно українці із західних областей.

Зверніть увагу! Опитування проводили впродовж 8 – 15 жовтня 2020 року. У ньому взяли участь 1 009 опитаних із 73 населених пунктів усіх регіонів України, крім окупованого Криму. Соціологи використовували метод особистого інтерв'ю. Статистична похибка вибірки не перевищує 3,1%.