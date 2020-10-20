Порошенко, Тимошенко й Медведчук: яких політиків українці асоціюють з корупцією
Українці визначилися з тим, яких політиків та партії вони найбільше асоціюють з корупцією. Серед лідерів є п'ятий президент Петро Порошенко та його партія "Європейська Солідарність". Водночас лише 10% населення пов'язують з хабарями чинного главу держави Володимира Зеленського.
Найбільшими корупціонерами українці вважають головних політиків країни. Про ставлення населення до них та їх партій мовиться в результатах опитування Київського міжнародного інституту соціології.
Читайте також На виборах до місцевих рад балотуються 56 народних депутатів: список
Яких політиків українці вважають корупціонерами:
- Петра Порошенка – 53% опитаних,
- Юлію Тимошенко – 35%,
- Віктора Медведчука – 29,5%,
- Юрія Бойка – 24%,
- Володимира Зеленського – 10%.
Найбільше з корупцією Зеленського пов'язують жителі східних областей, найменше – центральних.
Цікаво, що 68% респондентів не змогли назвати жодного політика з переліку, який, на їхню думку, має "бездоганну репутацію". Однак відносно найчастіше називали Зеленського, кандидата в мери Києва від партії "Голос" Сергія Притулу та голову Верховної Ради Дмитра Разумкова.
Які партії асоціюють з корупцією:
- "Європейську Солідарність" – 49,2% опитаних,
- "Батьківщину" – 32,4%,
- "Опозиційну платформу – За життя" – 30,7%,
- "Опозиційний блок" – 14,3%,
- "Слугу народу" – 13,6%.
Серед тих, хто пов'язує "Європейську Солідарність" з хабарями, найбільше є жителів Донбасу, найменше – Заходу. Водночас "ОПЗЖ" корупціонерами вважають переважно українці із західних областей.