Вже 1 січня 2021 року Велика Британія офіційно вийде з Євросоюзу. Але невирішених проблем між Лондоном та Брюсселем ще дуже багато, і є велика ймовірність, що деякі дуже важливі не будуть вирішені.

Велика Британія вже вийшла з Євросоюзу?

Формально, так – 31 січня 2020 року. Тобто Брексіт стався. Але до 1 січня 2021-го ще має діяти перехідний період, в рамках якого Британія ще має жити за правилами ЄС, тобто – сплачувати внески. А от голосувати чи щось вирішувати на рівні Союзу – вже не може.

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Часу, щоб досягнути домовленостей майже не лишилось, а невирішених питань – ще купа.

Порожні полиці, великі тарифи, візи: що чекає Британію у 2021

Плакат "Брексіт – постріл собі у ногу" / Фото: Open Access Government

Поки Британія була в ЄС, на її товари не поширювались тарифи та мита. Фірми з країн поза межами ЄС мають сплачувати їх. Але рішення про вихід з єдиного євроринку та митного союзу вже ухвалене. Тепер, як мінімум, варто очікувати подорожчання товарів та послуг на 10% і навіть 50%.

Також можливі затримки з поставками товарів на Британські острови вже з 1 січня. У першу чергу, це стосуватиметься харчових продуктів та напоїв: може не вистачати вина, макаронів, сиру, м'яса... Тут зростання ціни може скласти 3-5%. Це вдарить по найбіднішим верствам населення.

Британія імпортує 45% продуктів харчування, з них 26% – з ЄС. Основні імпортери – Нідерланди та Німеччина. Покупці можуть не знайти цитрусових, бо тут британці покладаються на Іспанію. А щоб придбати свинину, треба розмовляти з Данією. Навіть сир чеддер, який міцно асоціюється з Британією, вона...імпортує з Ірландії! Як і більшу частину своєї яловичини.

Наразі, Лондон розглядає жахливий сценарій "тижнів, якщо не місяців" перебоїв з поставками. Це підтвердив і голова Євроасоціації вантажівок Марко Діджіоя: "Полиці супермаркетів можуть стати порожніми вже з першого тижня нового року".

Вантажні компанії не можуть планувати життя по новим правилам, бо нам не сказали, які нові правила, – поскаржилась уряду лідируюча транспортна компанія Британії, передає видання Іnews.

Зараз експерти з логістиким погоджуються, що водії просто не будуть їхати в Британію, щоб не стояти в чергах у Дуврі. Або, якщо і поїдуть, то по значно завищеним тарифам. На додаток до цього, уряд не встигає видати дозволи всім бажаючим, а їх 39 тисяч. За словами міністра транспорту Рейчел Маклін, зараз на 2021 рік "готово лише 1668 річних дозволів та 5040 короткочасних".

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"Для ланцюжків поставок це буде гірше ніж COVID-19", – сказав Іnews Дункан Бьюкенен, який відповідає за Англію та Уельс в Асоціації вантажних перевезень Британії. Інший колега назвав цю ситуацію "практично самогубством". Складати теж вже нема де, бо склади заповнені. Цифрова прикордонна система, бояться перевізники, може бути не готова до Нового року, що створить додаткові проблеми.

Якщо перевізники визнають ризики занадто великими, то уряд мало що зможе зробити. А Британія може бути майже викреслена з логістичних маршрутів. А от хто може виграти, так це Ірландія. Бо там правила перетину не настільки суворі. По правилу, відомому як "протокол Північної Ірландії", при перетині сухопутного кордону товари не перевірятимуть. Так вирішили через складне минуле регіону та конфлікт наприкінці XX століття. Частиною мирного врегулювання було знищення будь-яких прикордонних знаків. Поява камер або прикордонників може спровокувати нестабільність чи напади. Всі інші пункти в'їзду-виїзду будуть змушені перевіряти товари.

Для Британії після Нового Року багато чого зміниться / Колаж: Quartz

Економіка Британії, яка вже більшою мірою відновилася від COVID-19, може зазнати нового шоку через Брексіт, впавши до 2%.

Вірогідність системної економічної кризи збільшилась та матиме серйозні наслідки для комерції, торгівлі, пошуку роботи, – йдеться у державному документі, який бачили в The Guardian.

Але зміни стосуються також і людей. Наприклад, ті хто хотів провести пенсію в ЄС, працювати або просто жити там, не зможуть це робити автоматично. Їм знадобиться віза. Стояти в аеропорту вони будуть в черзі "не-громадян ЄС".

Яка ситуація з політичною частиною угоди?

Непрості перемовини між Великою Британією та Євросоюзом ще тривають / Фото: FT

Коротко: поки невідомо, перемовини все ще тривають. Фінальний термін 15 жовтня, який був встановлений прем'єр-міністром Борісом Джонсоном, вже сплив. ЄС вказує на три перепони на шляху до угоди:

Великобританія може надати фінансову допомогу своїм компаніям, що поставить їх у більш вигідне становище;

У Лондоні занепокоєні тим, хто матиме змогу ловити рибу у її водах;

Чи буде домовленість виконуватися.

Брюссель також вважає, що Британія може вдатися до зміни "північноірландського протоколу". Коротше кажучи, ЄС дуже не довіряє британцям. Якщо угоди не буде, то торгівля не зупиниться відразу, бо вона занадто активна.

Коли Британія була членом Євросоюзу, то мала автоматичні торгівельні угоди з 70 країнами. З 50-ма вони вже перепідписані, щоб торгувати як і раніше. Але 7 з 10-ти опитаних Лондонською школою економіки фірм переживають, що Брексіт без фінальної угоди "негативно відобразиться на бізнесі".

Але все одно, якщо торгівельної угоди не буде, у справу вступають правила Всесвітньої Торгівельної Організації, за якими потрібно сплачувати додаткові податки.

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"Брексіт знову вступив у фазу невизначеності та протиріч", – пояснив 24 каналу Олександр Краєв, експерт аналітичного центру "Українська призма".

Здавалося б, останні місяці все йшло на відносному мажорі – і Лондон, і Брюссель повідомляли про прогрес в переговорах. Навіть у питанні рибальства, яке багато в чому було визначальним в останні місяці переговорів, намітився певний зсув. Але не все так просто, підкреслює Краєв:

Ці вихідні були надзвичайно важливі для всього ходу переговорів. По суті, це був остаточний дедлайн підписання будь-якої угоди – зважаючи на необхідність подальшої ратифікації угоди про вихід, на яку обом сторонам необхідно близько місяця, далі тягнути просто неможливо

Саме в останній вікенд уряд Великої Британії планував поновити розгляд законопроекту "Про внутрішній ринок", який уже наробив галасу. Він став каменем спотикання всіх переговорів (якщо коротко, Британія дозволяла сама собі не виконувати частину зобов'язань щодо Північної Ірландії, прописаних в договорі про вихід з ЄС, що фактично є порушенням міжнародного права).

Британські міністри закликали Джонсона відмовитись відь будь-якої угоди, сказав пан Краєв. Уряд, за даними The Gardian, пригрозив відмовитися від протоколу у разі виходу без угоди.

Останні вимоги французького уряду по правам рибалок – озвучені буквально минулого четверга – стали тригером усіх наступних кризових явищ, сказав експерт. Варто наголосити, що більшість британської риби оброблялася у французських портах – таких, як Булонь.

Тепер головне питання перед Лондоном та Брюсселем навіть не в тому, який договір їм потрібен, а в тому, що для них буде вигідніше – відсутність договору, чи "вузький" та загальний в термінах торговий договір? Сторони можуть як досягнути компромісу в останню хвилину так і зірвати перемовини.