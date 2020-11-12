Групу компаній "Трансінвестсервіс" запідозрили у виведенні в офшори значних сум та ухилянні від сплати податків на мільйони гривень на рік.

Журналісти програми "Надзвичайні новини" на ICTV зацікавилися діяльністю ТІС.

ТІС – найбільша в Україні приватна портова група, у яку входить 6 морських терміналів у акваторії державного порту "Південний". Співвласник компанії, яка позиціонує себе як "історія українського успіху", бізнесмен Андрій Ставніцер. Проте більша частина підприємств належить одіозному російському мільярдеру Олексію Федоричеву і зареєстрована за кордоном. Сам росіянин мешкає в Монако, деякі фірми зареєстровані там, а решта – в Люксембурзі, Нідерландах та Угорщині. Така складна схема власності дозволяє виводити більшу частину прибутків з-під українського оподаткування за кордон.

Приватна стивідорна компанія ТІС перевалює найбільший потік вантажів у порту "Південний", але податків сплачує удвічі менше, ніж державний конкурент, – зазначається в програмі. За попередніми розрахунками експертів за рік держава недоотримує щонайменше 600 млн грн податків. В державній стивідорній компанії, яка працює у порту "Південний" це пояснюють державним податковим регулюванням та відрахуваннями, які різняться в державному підприємстві та приватній компанії. На офіційні запити ICTV Державна податкова служба і пресслужба самого Ставніцера відмовилися коментувати журналістам це питання.

Серед інших схем – буксирний бізнес дочірньої компанії ТІС P&O Marytime. З 6 одиниць буксирного флоту 2 судна остання завезла в Україну, використовуючи схему тимчасового ввозу. Фактично, це морські "євробляхи", ввезені без сплати всіх мит у бюджет. Заявлену вартість буксирів занизили, а орендну плату за їх використання закордонній компанії навпаки завищили. Це дозволило ще більше зменшити сплати до бюджету ПДВ, акцизного збору та податку на прибуток. Як зазначають експерти, лише за рахунок такої схеми обсяг коштів, які не доходять до оподаткування, на рік може сягати до 3 і навіть більше мільйонів гривень.

Незважаючи на це, приватній компанії ТІС дозволили забирати собі частину державного корабельного збору згідно наказу Мінінфраструктури №316. За оцінками експертів, протягом останніх 7 років обсяги цих коштів можуть сягати під сотню мільйонів доларів. За призначенням ці гроші мали би йти на покращення портової інфраструктури. Проте, коли ТІС запускав найдорожчий в країні зерновий термінал "Нептун", то проведення днопоглиблення до причалу, де він розташований, вартістю 1 мільярд гривень повністю профінансувала держава.