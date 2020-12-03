Суд Мінська позбавив один з найбільших білоруських новинних порталів Tut.by статусу ЗМІ. Причина – публікації начебто неправдивої інформації, яка загрожувала державним інтересам.

У Tut.by забрали статус ЗМІ: деталі

Справу відкрили за позовом Міністерства інформації Білорусі. Там стверджують, що журналістські розслідування шкодять державним інтересам. Про це повідомили у Tut.by.

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Економічний суд Мінська 3 грудня позбавив портал Tut.by статусу ЗМІ.

Мінінформації Білорусі заявило, що журналісти завдавали шкоди державним інтересам, публікуючи матеріали про порушення роботи Центральної виборчої комісії під час виборів президента, хабарництво та роботу силовиків.

Позивач заявляє, що журналісти завищили суми виплат працівникам Комітету держконтролю, чим нібито дезінформували читачів про порядок розподілу та витрат грошей з бюджету.

Крім того, сторона обвинувачення стверджує, що публікація дискредитує діяльність держорганів у сформованих суспільно-політичних умовах.

Що кажуть захисники журналістів

Адвокати Tut.by наголосили, що в Міністерстві інформації так і не вказали, у чому саме полягає у цій ситуації державний інтерес.

Журналісти також заявили, що втрата порталом статусу ЗМІ обмежуватиме право громадян на доступ до достовірної інформації.

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