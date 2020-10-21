Адвокатська комісія вирішила притягнути до дисциплінарної відповідальності юриста та політика часів Януковича Андрія Портнова. Все через хамство і погрози в соцмережах.

Портнову винесли попередження. Відповідне рішення прийняла Дисциплінарна палата Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Київської області, повідомляє "5 канал".

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Що вирішила адвокатська комісія

Рішення ухвалили після розгляду скарги ТОВ "Телерадіокомпанія "НБМ".

Після розгляду скарги комісія зазначила, що Портнов використовує акаунти в соцмережах для погроз і таврування людей із протилежними політичними поглядами.

Також у матеріалах розгляду скарги зазначили, що Портнов допускає "брутальні і зневажливі висловлювання щодо журналістів", постійно "поливає брудом" діяльність п'ятого президента Петра Порошенка.

Крім цього, чиновник часів Януковича, використовує статус адвоката як підставу отримання інформації з обмеженим доступом із прямим порушенням норм. Таким чином Портнов ставить під удар репутацію адвоката.

Відтак комісія визнала, що публічні висловлювання Портнова, що містять нецензурну лексику і погрози, суперечать принципам професійної етики адвокатів.

Що каже Портнов

Портнов зухвало відреагував на попередження у фейсбуці. Він впевнений, що "як винесли попередження, так і скасують".

Попередження, яким би смішним і дурним воно б не було, скоро потрібно буде з'їсти, а навчально-виховні заходи щодо Порошенка доведеться посилити,

– написав Портнов.

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