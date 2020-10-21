Портнову винесли попередження через хамство і погрози в соцмережах
Адвокатська комісія вирішила притягнути до дисциплінарної відповідальності юриста та політика часів Януковича Андрія Портнова. Все через хамство і погрози в соцмережах.
Портнову винесли попередження. Відповідне рішення прийняла Дисциплінарна палата Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Київської області, повідомляє "5 канал".
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Що вирішила адвокатська комісія
Рішення ухвалили після розгляду скарги ТОВ "Телерадіокомпанія "НБМ".
- Після розгляду скарги комісія зазначила, що Портнов використовує акаунти в соцмережах для погроз і таврування людей із протилежними політичними поглядами.
- Також у матеріалах розгляду скарги зазначили, що Портнов допускає "брутальні і зневажливі висловлювання щодо журналістів", постійно "поливає брудом" діяльність п'ятого президента Петра Порошенка.
- Крім цього, чиновник часів Януковича, використовує статус адвоката як підставу отримання інформації з обмеженим доступом із прямим порушенням норм. Таким чином Портнов ставить під удар репутацію адвоката.
Відтак комісія визнала, що публічні висловлювання Портнова, що містять нецензурну лексику і погрози, суперечать принципам професійної етики адвокатів.
Що каже Портнов
Портнов зухвало відреагував на попередження у фейсбуці. Він впевнений, що "як винесли попередження, так і скасують".
Попередження, яким би смішним і дурним воно б не було, скоро потрібно буде з'їсти, а навчально-виховні заходи щодо Порошенка доведеться посилити,
– написав Портнов.
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Що відомо про погрози Портнова
- У 2019 році журналісти повідомили, що Портнов з 2017 року погрожує прокурорам, які розслідують кримінальні провадження, де він фігурує.
- Погрози отримували співробітник ГПУ Олександр Божко, колишній очільник Управління спецрозслідувань ГПУ Сергій Горбатюк та ще один співробітник ГПУ.
- Тоді комісія адвокатури відмовилася притягнути до відповідальності Портнова.