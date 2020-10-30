У порту Албанії затримали яхту з українцями, – ЗМІ
У порту Вльори, що в Албанії, затримали яхту з чотирма українцями. Вони прямували з Туреччини в Чорногорію.
Затримали громадян України за звинуваченням в порушенні албанського кордону. Про це повідомляє Балканський оглядач.
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Інцидент трапився у місті Вльора. Поліція підозрює, що яхту могли використовувати в кримінальних цілях.
На її борту були четверо українців. Відомо, що вони прямували в Чорногорію з Туреччини.
У МЗС України наразі цей інцидент не коментують.
В албанському місті Вльора затримали яхту з українцями: дивіться карту
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