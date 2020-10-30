У порту Вльори, що в Албанії, затримали яхту з чотирма українцями. Вони прямували з Туреччини в Чорногорію.

Затримали громадян України за звинуваченням в порушенні албанського кордону. Про це повідомляє Балканський оглядач.

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Інцидент трапився у місті Вльора. Поліція підозрює, що яхту могли використовувати в кримінальних цілях.

На її борту були четверо українців. Відомо, що вони прямували в Чорногорію з Туреччини.

У МЗС України наразі цей інцидент не коментують.

Зверніть увагу! Албанія впускає українських туристів без будь-яких карантинних заходів. При поверненні додому мандрівникам також не потрібно проходити самоізоляцію чи робити тест, адже Албанія перебуває в "зеленому" списку МОЗ.

В албанському місті Вльора затримали яхту з українцями: дивіться карту