У Mercedes, який поромом прибув до Одеської області з Болгарії, 1 грудня знайшли тіло 57-річного іноземця. Обставини його смерті з'ясовують поліцейські.

Особу померлого копи ще не встановили, повідомляє "Думська". Відомо лише, що він був громадянином Туреччини 1963 року народження.

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За попередніми даними, ніяких слідів насильства на його тілі не знайшли.

Як знайшли померлого

Ввечері 1 грудня працівники поромного комплексу, який прибув з болгарського міста Варна звернули увагу на вантажівку Mercedes, в якій перебував чоловік без свідомості. Медики, які прибули на виклик, лише констатували його смерть.

На місці події працювали також слідчі поліції. Вони відкрили кримінальну справу.

Втім, судячи з усього, притягувати до відповідальності за смерть чоловіка нікого не будуть. Оскільки смерть, як кажуть експерти, наступила з природної причини. Остаточно це стане відоме після отримання результатів судмедекспертизи.