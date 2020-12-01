Бізнес вмирає: у Португалії ресторатори вже 5 днів голодують через карантин
Власники ресторанів, барів та нічних клубів поставили намети під будівлею парламенту в Лісабоні, що у Португалії. Вони оголосили голодування на знак протесту проти жорстких карантинних обмежень.
Демонcтрація вже триває 5 день поспіль. 9 власників обіцяють голодувати, доки не поговорять з прем'єр-міністром і міністром економіки. Про це мовиться у The Guardian.
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Що передувало
У Португалії бари та нічні клуби закриті з березня 2020 року. Ресторанам дозволили повернутися до роботи в травні. Однак на більшій частині території країни з 8 листопада ввели комендантську годину і локдаун на вихідних. Це й поставило під загрозу виживання їхнього бізнесу.
Як ми можемо зберегти бізнес, який не приносить грошей, але повинен платити податки, оплачувати світло, воду? Тут, в Португалії, все вмирає,
– сказав Хосе Гувейя, власник нічного клубу.
Підприємці голодують в Португалії / Фото Getty Images
Що робить уряд
Як компенсацію за обмеження на вихідних, уряд запропонував відшкодувати ресторанам 20% від їхнього середнього доходу з січня по жовтень 2020 року. Власники закладів говорять, що цього недостатньо.
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