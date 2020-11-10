Приморський райсуд Одеси скасував штраф для директора Департаменту культури та туризму міськради Тетяни Маркової. Справа стосується порушення карантину під час святкування дня міста 2 вересня.

Кримінальне провадження проти Маркової: що відомо

Про порушення справи поліція повідомила президенту Володимиру Зеленському 14 вересня. А 15 числа правоохоронці склали адміністративний протокол на організатора урочистих заходів – директора Департаменту культури та туризму Одеської міської ради Тетяну Маркову. Про це повідомляє "Радіо Свобода".

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Як посадова особа за порушення карантину Маркова мала сплатити від 34 до 170 тисяч гривень. Але 29 жовтня Приморський районний суд скасував протокол про адміністративне правопорушення. Відповідне рішення оприлюднили в Єдиному держреєстрі судових рішень.

Як у суді пояснюють скасування штрафу

Суддя Лариса Єршова вирішила, що правоохоронці не надали достатньо доказів щодо відповідальності за порушення карантинних норм з боку саме Маркової.

"Стаття 44-3КУпАП передбачає адмінвідповідальність за порушення правил щодо карантину. Зазначена норма закону є бланкетною, тобто такою, що, не називаючи конкретних ознак правопорушення або називаючи лише їх частину, відсилає для встановлення змісту ознак правопорушення до інших нормативних актів, які не є законами про адмінвідповідальність

– мовиться у рішенні суду.

Тому, на переконання суддів, у протоколі про адмінправопорушення має бути зазначено відповідну статтю певного нормативного акту (частина, пункт) та має бути викладено їхній зміст.

Як пояснила Єршова, в протоколі про адміністративне правопорушення лише стверджується, що Маркова порушила урядову постанову про карантинні заходи. Але поліцейський не називає в тексті конкретних порушених норм законодавства, отже не розкриває суть адміністративного правопорушення.

Крім того, поліція не встановила свідків правопорушення та не зібрала письмові пояснення. Водночас фотознімки не можна розглядати як належні докази, оскільки відсутні посилання на джерела їхнього походження та не встановлено дату, час і місце події.

Єршова додає, що контролювати порядок і дотримання карантинних норм у місцях проведення святкових заходів мали працівники Департаменту муніципальної безпеки і самі поліцейські.

"Це прямий обов’язок співробітників поліції реагувати на виявлені правопорушення серед жителів і відвідувачів концерту", – зазначила суддя.

Зверніть увагу! За інформацією одеських ЗМІ, відповідальність за порушення карантину могли понести підрядники – ФОП Катерина Гречко, яка виграла тендер на організацію урочистих заходів. Але, як запевнив її представник, поліція не мала до них юридичних претензій, оскільки ФОП виступав виключно як підрядник. Замовником послуг була Одеська міська рада, чиї представники діяли згідно із розпорядженням одеського міського голови.

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