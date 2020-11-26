Національне агентство з питань запобігання корупції у 2020 році перевірили декларації високопосадовців. Вони виявили ознаки кримінального порушення у декларація міністрів, їхніх заступників та суддів.

Загалом незаконні ознаки знайшли у деклараціях 97 осіб. Про це мовиться на сайті НАЗК.

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Серед цих посадовців, у деклараціях яких НАЗК виявило ознаки кримінального порушення у:

5 міністрів поточного та колишнього урядів,

12 заступників міністрів,

7 суддів.

Усі вони мали право пояснити ті чи інші зауваги НАЗК, наприклад, щоб технічні помилки не враховували як порушення. Цим правом не скористалися лише 25 посадовців. Свої пояснення надали міністри, народні депутати та судді.

Відійти від старої практики

Як пише у агенстві, їхніми пріоритетами цьогоріч стало підвищення якості повних перевірок декларацій.

Для нас було принципово важливо відійти від старої практики агентства чіплятися до "одруків" у деклараціях для того, щоб перейти до виявлення реальних порушень на мільйони гривень,

– мовиться на сайті НАЗК.

Для покращення НАЗК забезпечило такі правила: