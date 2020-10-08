Державна аудиторська служба, яка раніше зафіксувала масштабні порушення у "Нафтогазі", надіслала відповідні висновки та матеріали розслідування СБУ. За висновками Держаудитслужби, фінансові порушення у "Нафтогазі" призвели до втрати понад 75 мільярдів гривень.

Тепер Головне управління контррозвідки Служби безпеки України у сфері економіки займатиметься розслідуванням цієї справи. Про це повідомляє видання "Економічна правда" із посиланням на джерело у "Нафтогазі".

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В акті ревізії, який надіслали до СБУ, мовиться про масштабні порушення та неефективні управлінські рішення, що "можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення".

"Нафтогаз" вже підписав акт, але із зауваженнями. Після цього Держаудитслужба надала свої висновки.

Порушення у "Нафтогазі": що про це відомо

Держаудитслужба знайшла у роботі "Нафтогазу" фінансові порушення на суму понад 225 мільярдів гривень. Через це держбюджет втратив 75 мільярдів гривень.

Серед головних порушень – нарахування резерву сумнівних боргів, продаж газу за заниженими цінами.

Крім того, під час ревізії виявили безпідставну виплату премій членам правління компанії, заниження послуг за транспортування газу, порушення у закупівлях, приховане кредитування тощо.

У "Нафтогазі" заявили, що "формальні проблеми зі звітністю є".