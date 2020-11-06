Окупанти продовжують порушувати режим тиші. Внаслідок обстрілів 30 жовтня загинули 2 українських військових. Євросоюз засудив дії російських бойловиків та закликав до конструктивного діалогу.

В заяві ЄС йдеться, що 3 місяці з часу введення режиму припинення вогню позитивно впливали на життя цивільних осіб. Це особливо вітається в контексті загострення пандемічної ситуації в регіоні. Про це повідомляє Укрінформ.

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"Однак ми глибоко занепокоєні порушенням режиму припинення вогню та новими загиблими та пораненими серед українських військових минулого тижня внаслідок обстрілів з боку підтримуваних Росією збройних формувань", – заявили в ЄС.

Важливо! З 27 липня 2020 року на Донбасі оголосили режим тиші. Українські військові дотримуються умов припинення вогню, однак, російські бойовики постійно його порушують і регулярно обстрілюють позиції ЗСУ.

Також західні колеги оцінили стриману реакцію України на збройні провокації бойовиків. Також відзначили прагнення використати Тристоронню контактну групу для деескалації напруження.

"Ми закликаємо Росію проявити таке саме конструктивне ставлення у рамках ТКГ з метою відновлення конструктивного обговорення політичних питань", – йдеться у заяві.



Карта окупованих територій Донбасу / Інфографіка 24 каналу