Порушення перемир'я на Донбасі: Євросоюз засудив дії бойовиків
Окупанти продовжують порушувати режим тиші. Внаслідок обстрілів 30 жовтня загинули 2 українських військових. Євросоюз засудив дії російських бойловиків та закликав до конструктивного діалогу.
В заяві ЄС йдеться, що 3 місяці з часу введення режиму припинення вогню позитивно впливали на життя цивільних осіб. Це особливо вітається в контексті загострення пандемічної ситуації в регіоні. Про це повідомляє Укрінформ.
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"Однак ми глибоко занепокоєні порушенням режиму припинення вогню та новими загиблими та пораненими серед українських військових минулого тижня внаслідок обстрілів з боку підтримуваних Росією збройних формувань", – заявили в ЄС.
Також західні колеги оцінили стриману реакцію України на збройні провокації бойовиків. Також відзначили прагнення використати Тристоронню контактну групу для деескалації напруження.
"Ми закликаємо Росію проявити таке саме конструктивне ставлення у рамках ТКГ з метою відновлення конструктивного обговорення політичних питань", – йдеться у заяві.
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