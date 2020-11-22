За 21 листопада проросійські бойовики на Донбасі один раз порушили режим припинення вогню. Окупанти стріляли з автоматичного станкового гранатомета поблизу Водяного.

Противники стріляли біля Водяного

Ворожий вогню життю та здоров'ю українських воїнів не загрожував, отож наші захисники на провокацію не відповідали. Про це розповіли у штабі ООС у фейсбуці.

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Бойових втрат і поранень серед особового складу Об'єднаних сил не було,

– запевнили у штабі.

З початку доби 22 листопада на лінії зіткнення – поки спокійно, жодних порушень домовленостей зафіксовано не було. Українські військові перебувають напоготові.

Скільки порушення виявили спостерігачі ОБСЄ

Зазначимо, що з початку дії режиму припинення вогню – 27 липня 2020 року спостерігачі ОБСЄ нарахували понад 2,5 тисячі порушень на Донеччині та Луганщині. Серед них – 988 вибухів, 1369 – черг та пострілів

Більше про режим повного та всеосяжного припинення вогню можна прочитати тут.



Карта окупованих територій / Інфографіка 24 каналу