Порушення режиму тиші на Донбасі: де та з чого стріляли окупанти
За 21 листопада проросійські бойовики на Донбасі один раз порушили режим припинення вогню. Окупанти стріляли з автоматичного станкового гранатомета поблизу Водяного.
Противники стріляли біля Водяного
Ворожий вогню життю та здоров'ю українських воїнів не загрожував, отож наші захисники на провокацію не відповідали. Про це розповіли у штабі ООС у фейсбуці.
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Бойових втрат і поранень серед особового складу Об'єднаних сил не було,
– запевнили у штабі.
З початку доби 22 листопада на лінії зіткнення – поки спокійно, жодних порушень домовленостей зафіксовано не було. Українські військові перебувають напоготові.
Скільки порушення виявили спостерігачі ОБСЄ
Зазначимо, що з початку дії режиму припинення вогню – 27 липня 2020 року спостерігачі ОБСЄ нарахували понад 2,5 тисячі порушень на Донеччині та Луганщині. Серед них – 988 вибухів, 1369 – черг та пострілів
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