За 3 грудня проросійські бойовики одразу 7 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі. Вони стріляли з гранатометів та мінометів, а також дистанційно мінували територію.

Втрат та поранень серед українських військових немає. Про це повідомляють у штабі Операції Об'єднаних сил у фейсбуці.

Важливо Вилучили міни та бронежилети: бійці ЗСУ зірвали спробу ДРГ замінувати українські позиції

Коротко про порушення режиму тиші:

Неподалік Водяного противник здійснив декілька пострілів з мінометів 120-го калібру та автоматичних станкових гранатометів.

На цій самій ділянці противник чотири рази провів дистанційне мінування позицій наших військ, використавши заборонені міни ПОМ-2.

Поблизу Опитного окупанти стріляли з протитанкового гранатомета.

Ворожий вогонь не становив загрози життю та здоров'ю українських захисників, тому наші воїни вогонь у відповідь не відкривали,

– зазначили у штабі ООС.

Сапери розмінували 6 гектарів території

Продовжують працювати на лінії розмежування і сапери. Вони розмінували близько 6 гектарів території. Фахівці ДСНС виявили 105 вибухонебезпечних предметів.

Яка була ситуація на Донбасі 2 грудня

За попередню добу окупанти тричі порушили режим тиші. Двічі противники стріляли біля Водяного – зі станкового автоматичного гранатомета та стрілецької зброї, а також дистанційно мінували позиції.

Більше новин про те, як дотримуються режиму припинення вогню на Донбасі, можна прочитати тут.