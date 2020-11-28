Від початку доби 28 листопада окупанти 6 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі. Бойовики використовували міномети, гранатомети та стрілецьку зброю.

Так, російські найманці продовжують зривати перемир'я. Про це повідомили у штабі ООС.

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Де було неспокійно

Біля Водяного зафіксували 2 порушення перемир'я. Окупанти застосували міномети, гранатомети різних систем та стрілецьку зброю, а по обіді – ручний протитанковий гранатомет.

Протягом доби бойовики двічі відкривали вогонь зі стрілецької зброї та протитанкового гранатомета ворог відкривав поблизу Південного.

Противники атакували бійців ЗСУ з великокаліберного кулемета у районі Луганського.

Крім того, на Приазов’ї помітили ворожий безпілотник, який перетнув лінію розмежування. Українські військові здійснили знешкодили апарат.

Оскільки постріли були провокативні, українські захисники вогонь у відповідь не відкривали. На щастя, втрат та поранень серед особового складу ЗСУ немає.

Зверніть увагу! На Донбасі з 27 липня діє режим повного та всеосяжного припинення вогню. Однак російські найманці його постійно порушують. За час перемир'я загинули 4 українських військових.



Карта окупованих територій / Інфографіка 24 каналу