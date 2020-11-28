Порушення тиші на Донбасі: де стріляли бойовики
Від початку доби 28 листопада окупанти 6 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі. Бойовики використовували міномети, гранатомети та стрілецьку зброю.
Так, російські найманці продовжують зривати перемир'я. Про це повідомили у штабі ООС.
Важливо Замість плану А – план Б: у РНБО готують нове рішення щодо Донбасу
Де було неспокійно
- Біля Водяного зафіксували 2 порушення перемир'я. Окупанти застосували міномети, гранатомети різних систем та стрілецьку зброю, а по обіді – ручний протитанковий гранатомет.
- Протягом доби бойовики двічі відкривали вогонь зі стрілецької зброї та протитанкового гранатомета ворог відкривав поблизу Південного.
- Противники атакували бійців ЗСУ з великокаліберного кулемета у районі Луганського.
- Крім того, на Приазов’ї помітили ворожий безпілотник, який перетнув лінію розмежування. Українські військові здійснили знешкодили апарат.
Оскільки постріли були провокативні, українські захисники вогонь у відповідь не відкривали. На щастя, втрат та поранень серед особового складу ЗСУ немає.
Поділитися новиною