Порушення "тиші" на Донбасі: окупанти стріляли з гранатометів
За добу 17 листопада на Донбасі зафіксували 2 порушення режиму "тиші". Бойовики гатили з гранатометів та стрілецької зброї.
Українські військові продовжують дотримуватись перемир'я, російські найманці – навпаки. Про це повідомили у пресцентрі ООС.
Важливо В районі проведення ООС загинув 21-річний український військовий: відомо ім'я
Де стріляли окупанти
- Поблизу Новотроїцького бойовики відкривали вогонь з ручного протитанкового гранатомета.
- Біля Шумів окупанти гатили з автоматичного станкового гранатомета та стрілецької зброї.
На щастя, бойових втрат і поранень серед українських воїнів немає.
Що відбувається зранку 18 листопада
Від початку доби 18 листопада порушень режиму тиші не зафіксували.
Поділитися новиною