За добу 17 листопада на Донбасі зафіксували 2 порушення режиму "тиші". Бойовики гатили з гранатометів та стрілецької зброї.

Українські військові продовжують дотримуватись перемир'я, російські найманці – навпаки. Про це повідомили у пресцентрі ООС.

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Де стріляли окупанти

Поблизу Новотроїцького бойовики відкривали вогонь з ручного протитанкового гранатомета.

Біля Шумів окупанти гатили з автоматичного станкового гранатомета та стрілецької зброї.

На щастя, бойових втрат і поранень серед українських воїнів немає.

Що відбувається зранку 18 листопада

Від початку доби 18 листопада порушень режиму тиші не зафіксували.

Зверніть увагу! На Донбасі ще від 27 липня 2020 року діє режим повного та всеосяжного припинення вогню. Однак бойовики порушують його майже щодня. Переважно окупанти здійснюють провокативні постріли, однак бувають і прицільні. Наприклад, 30 жовтня через атаку російських найманців загинули 2 українських військовослужбовці.



Карта окупованих територій України / Інфографіка 24 каналу