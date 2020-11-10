У свіжому випуску "Резонанс" за 10 листопада – у Києві невідомий пізньої ночі запропонував познайомитись одній з перехожих. Однак вона відмовилась, у відповідь чоловік силою затягнув її у темне місце. На щастя, поряд була поліція. У Запоріжжі до приватного будинку вдерлися 3 людей, вбили пенсіонера та вкрали велосипед, мобільний телефон та купку металобрухту на подвір'ї.

Також у випуску "Резонанс" на 24 каналі:

У Харкові сталася гучна ДТП. Водій буквально зніс 4 людей – двоє жінок, чоловік та 9-ти річний хлопчик стояли на острівці безпеки. Момент аварії зафільмували камери спостереження.

На Харківщині у дитячій реанімації померла 4-річна дівчинка, яку побила її власна матір. Вона намагалася заявити про те, що дитина отримала ушкодження в результаті нападу епілепсії, Однак це ствердження спростували лікарі і сказали, що такі побої не є типовими для наслідків епілептичного нападу.

У Кривому Розі просто на вулиці чоловік кидався на перехожих із ножем. Від руки скаженого зловмисника на місці загинули 2 чоловіків. Окрім цього, постраждали ще 8 людей, серед них є дитина.