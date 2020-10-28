Посадки та підозри: Венедіктова похвалилася високими показниками на посаді генпрокурора
Очільниця Офісу генпрокурора Ірина Венедіктова переконує, що обіцяні посадки в Україні все ж відбуваються. Водночас вона є готовою прийти до Верховної Ради у будь-який час і відзвітувати про свою роботу. Оскільки їй є, чим пишатися.
Коли будуть посадки: що відповіла Венедіктова
Про це Венедіктова розповіла у коментарі ТСН. За її словами, зараз Вищий антикорупційний суд ухвалив 10 реальних вироків позбавлення волі.
До теми Обговорили посадки топ-корупціонерів: Венедіктова викликала на нараду керівників САП та НАБУ
"Це що, немає посадок? Там і прокурори, і судді, і СБУ. Я як генпрокурорка дала три підозри народним депутатам і п'ятому президенту України", – зауважила вона.
Генпрокурорка додає, що готова прийти у будь-який час до Верховної Ради, аби відзвітувати перед депутатами. І на підставі цього ухвалюватимуть рішення, чи залишати її на посаді.
Я хочу показати депутатам статистику нашої роботи. Попри коронавірус, попри те, що прокурори були в атестації, у нас показники – вищі, ніж минулого та позаминулого року,
– переконує очільниця Офісу генпрокурора.
Водночас вона наголосила, головне завдання генерального прокурора – проводити координаційні наради, а останніми роками їх не було.
"Я за сім місяців провела три. Зараз у перспективі реально треба зробити координаційну роботу з екології. Тому що у державі є три найголовніші біди – це війна, корупція та екологія, яка дійсно на нас впливає кожного дня", – каже Венедіктова.
Відтак, підкреслює вона, є речі, якими вже може пишатися та звітувати. І за цифрами її показники перевищують попередні роки.
Зверніть увагу Претензії до Венедіктової: чи вдасться генпрокурорці показати результат за 2 місяці
Ірина Венедіктова на посаді генпрокурора: основне
- Ірина Венедіктова очолила Офіс генпрокурора за підсумками голосування на позачерговому засідання Ради 17 березня: її кандидатуру підтримали 269 народних обранців.
- Згодом президент Володимир Зеленський підписав відповідний указ. Власне Зеленський і вніс до парламенту подання про призначення її генпрокурором.
- На цій посаді Венедіктова замінила Руслана Рябошапку, якому парламент висловив недовіру ще 5 березня.
- Сама ж Венедіктова до цього часу виконувала обов'язки керівниці Державного бюро розслідувань.