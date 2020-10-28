Очільниця Офісу генпрокурора Ірина Венедіктова переконує, що обіцяні посадки в Україні все ж відбуваються. Водночас вона є готовою прийти до Верховної Ради у будь-який час і відзвітувати про свою роботу. Оскільки їй є, чим пишатися.

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Про це Венедіктова розповіла у коментарі ТСН. За її словами, зараз Вищий антикорупційний суд ухвалив 10 реальних вироків позбавлення волі.

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"Це що, немає посадок? Там і прокурори, і судді, і СБУ. Я як генпрокурорка дала три підозри народним депутатам і п'ятому президенту України", – зауважила вона.

Генпрокурорка додає, що готова прийти у будь-який час до Верховної Ради, аби відзвітувати перед депутатами. І на підставі цього ухвалюватимуть рішення, чи залишати її на посаді.

Я хочу показати депутатам статистику нашої роботи. Попри коронавірус, попри те, що прокурори були в атестації, у нас показники – вищі, ніж минулого та позаминулого року,

– переконує очільниця Офісу генпрокурора.

Водночас вона наголосила, головне завдання генерального прокурора – проводити координаційні наради, а останніми роками їх не було.

"Я за сім місяців провела три. Зараз у перспективі реально треба зробити координаційну роботу з екології. Тому що у державі є три найголовніші біди – це війна, корупція та екологія, яка дійсно на нас впливає кожного дня", – каже Венедіктова.

Відтак, підкреслює вона, є речі, якими вже може пишатися та звітувати. І за цифрами її показники перевищують попередні роки.

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