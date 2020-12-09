Детективи НАБУ спіймали на хабарі в. о. очільника одного з територіальних управлінь Держгеокадастру. Він намагався передати 25 тисяч доларів голові відомства Роману Лещенку.

Посадовця Держгеокадастру, а також посередника, яких спіймали на гарячому, затримали 9 грудня, повідомляє пресслужба НАБУ.

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Тоді вони намагалися передати другий транш хабаря. Першу його частину у розмірі 26,9 тисячі доларів їм вдалося передати ще у листопаді.

Загальна сума хабаря голові Держгеокадастру мала скласти 170 тисяч доларів. Гроші мали надійти за видачу наказів про виділення земельних ділянок підставним особам.

Посадовця Держгеокадастру викрили на хабарі / Фото НАБУ