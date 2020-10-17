Значну територію України 17 жовтня накрила негода. Особливо від потужних злив та сильних поривів вітру постраждали жителі Кіровоградщини, Миколаївщини та Києва.

Злива у Києві

Київ накрила потужна злива. Десятки вулиць були затоплені. Про це інформує пресслужба КМДА у телеграмі.

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У деяких частинах міста до вечора не курсував транспорт. Найбільше підтопило вулиці Путивльську, Молодогвардійську та Вінницьку. Однак наразі рятувальники усунули наслідки негоди.

Чому столицю підтоплює

Комунальники пояснюють, що річки та відкриті водойми при потужній зливі переповнюються, тому не можуть впоратись з усією дощовою водою.

Ще однією причиною затоплень є інтенсивна забудова Києва без оновлення інженерних мереж.

Затоплені вулиці Києва, відео:

Буревій на Миколаївщині

Сильні пориви вітру зірвали дахи десятків будинків у селах Миколаївської області, повідомили у пресслужбі ДСНС у телеграм-каналі.

Негода повалила близько 60 дерев та пошкодила дахи 40 будинків і дитячого садка.

Які села постраждали найбільше:

Благодатне,

Рябоконове,

Семенівка.

На щастя, жертв внаслідок негоди немає. На місці працюють рятувальники.

Негода у Кіровоградській області

У Кропивницькому потужний вітер пошкодив покрівлі 20 будинків та повалив 30 дерев. Крім цього сильна злива підтопила кілька дворів. На деяких вулицях міста води було по коліна. Рятувальники відкачують воду та прибирають дерева.

У селищі Іванівка Кіровоградської області негода пошкодила дах спортзалу школи. Однак ніхто не постраждав.

Негода в Україні / Фото ДСНС, "Раннього міста" та Київавтодору: