У Брюсселі з 26 жовтня 2020 року запровадять додаткові обмежувальні заходи для стримування епідемії COVID-19. Зокрема планують ввести комендантську годину.

Комендантську годину оголосили в усьому Брюссельському столичному регіоні. Про це ствердив перший міністр регіону Руді Верворт, повідомили на сайті VRT.

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Що заборонили

Уряд запровадив певні обмежувальні заходи для того, щоб зупинити поширення коронавірусної інфекції у столиці. Вони триватимуть упродовж 3 тижнів.

Заборонили проводити культурні події: музейні виставки, концерти, показ фільмів у кінотеатрах.

Закрили спортивні заклади: спортзали, басейни та тренажерні зали.

Всі магазини зачинятимуть з 20:00.

Заборонили проводити шкільні подорожі на весь час дії обмежень.

Чи будуть виключення

Виключення робитимуть для поїздок на роботу або повернення з неї, для здійснення або під час повернення з закордонних подорожей, на випадок форс-мажору та для надання медичної допомоги.

Важливо. Бельгія перебуває на 2 місці після Чехії в Європі за темпами поширення COVID-19. Які обмеження діють у різних країнах через пандемію можна прочитати тут.

Захисні маски будуть обов'язковими на вулицях, у парках та в інших місцях, які є доступними для широкого загалу.

Ми намагаємося провести вас крізь шторм. Ці заходи запроваджуються в інтересах всіх громадян,

– зазначив Руді Верворт під час пресконференції.

Він додав, що якщо не розпочати обмежувальні заходи зараз, то у країні ніколи не досягнуть успіху у боротьбі з хворобою.