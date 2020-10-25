Посилення карантину в Бельгії: уряд вводить комендантську годину
У Брюсселі з 26 жовтня 2020 року запровадять додаткові обмежувальні заходи для стримування епідемії COVID-19. Зокрема планують ввести комендантську годину.
Комендантську годину оголосили в усьому Брюссельському столичному регіоні. Про це ствердив перший міністр регіону Руді Верворт, повідомили на сайті VRT.
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Що заборонили
Уряд запровадив певні обмежувальні заходи для того, щоб зупинити поширення коронавірусної інфекції у столиці. Вони триватимуть упродовж 3 тижнів.
- Заборонили проводити культурні події: музейні виставки, концерти, показ фільмів у кінотеатрах.
- Закрили спортивні заклади: спортзали, басейни та тренажерні зали.
- Всі магазини зачинятимуть з 20:00.
- Заборонили проводити шкільні подорожі на весь час дії обмежень.
Чи будуть виключення
Виключення робитимуть для поїздок на роботу або повернення з неї, для здійснення або під час повернення з закордонних подорожей, на випадок форс-мажору та для надання медичної допомоги.
Захисні маски будуть обов'язковими на вулицях, у парках та в інших місцях, які є доступними для широкого загалу.
Ми намагаємося провести вас крізь шторм. Ці заходи запроваджуються в інтересах всіх громадян,
– зазначив Руді Верворт під час пресконференції.
Він додав, що якщо не розпочати обмежувальні заходи зараз, то у країні ніколи не досягнуть успіху у боротьбі з хворобою.