У Харкові через швидке зростання кількості хворих на COVID-19 вирішили посилити карантин. Проте метрополітен закривати не стануть, хоча певні обмеження у транспорті все ж введуть.

Потяги метро курсуватимуть частіше

Про нові протиепідеміологічні заходи повідомив перший заступник Харківського міського голови Ігор Терехов, пише Укрінформ.

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У зв'язку зі збільшенням у місті хворих на COVID-19, карантинні обмеження у транспорті, починаючи з метро, будуть посилені, але метро, яке перевозить 200 тисяч пасажирів на добу, ми зачиняти не будемо і не маємо наміру. Місто як жило, так і має жити,

– зазначив Терехов.

За виконанням правил стежитиме поліція

Керівництву "Харківського метрополітену" міська влада пропонує розробити новий графік руху потягів, а саме скоротити інтервал курсування. Це допоможе уникнути скупчень людей.

За тим, чи виконуватимуть карантинні правила у громадському транспорті, стежитиме поліція. Про які саме обмеження мовиться – наразі невідомо.

Яка ситуація з коронавірусом у Харківській області та в Україні

Станом на 12 жовтня на Харківщині зафіксовано 25 187 випадків недуги. Померли 414 осіб, одужали трохи більше ніж 5 тисяч. За останню добу в області коронавірус діагностували у 741 людини – це рекордна кількість в Україні.

Загалом в країні на COVID-19 захворіли 265 454 людини. Летальних випадків – 5 015. Одужали більше ніж 114 тисяч хворих.



Як не підхопити коронавірус у метро / Інфографіка 24 каналу