Карантин вихідного дня: уряд опублікував текст постанови
Кабмін оприлюднив текст постанови про посилення карантину в Україні. Зокрема, про запровадження карантину вихідного дня, час для пенсіонерів, а також введення інших обмежень.
Таким чином Україна повернулась до загальнонаціонального карантину, скасувавши адаптивний. Відповідну постанову опублікували на сайті уряду.
До речі Які міста відмовляються виконувати карантин вихідного дня: список
Текст постанови уряду про карантин вихідного дня: що передбачає
- Заборонили масові заходи за участю більше 20 людей та заповненість більше ніж 50% місць у театрах та кінотеатрах, громадському транспорті.
- Наклали обмеження на діяльність закладів харчування, що організовують дозвілля.
- Ресторани та кафе працюватимуть тільки з 7:00 до 22:00.
- Розміщувати відвідувачів в закладах громадського харчування можна лише на відстані менше ніж 2 метри між місцями для сидіння за сусідніми столиками. За столом має бути не більше 4 людей без урахування дітей до 18 років.
- Крім того, запровадять час для пенсіонерів. Він триватиме з 10:00 до 12:00 у закладах торгівлі, в органах влади тощо.
Карантин вихідного дня
В Україні запровадили карантин вихідного дня. З 00:00 суботи до 00:00 понеділка діятимуть жорсткі обмеження. В такі дні працюватимуть тільки магазини, аптеки, банки, АЗС, пошта, а також заклади, які готують їжу на виніс.
Текст постанови Кабміну / Скриншоти із сайту уряду:
Поділитися новиною