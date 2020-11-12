Кабмін оприлюднив текст постанови про посилення карантину в Україні. Зокрема, про запровадження карантину вихідного дня, час для пенсіонерів, а також введення інших обмежень.

Таким чином Україна повернулась до загальнонаціонального карантину, скасувавши адаптивний. Відповідну постанову опублікували на сайті уряду. До речі Які міста відмовляються виконувати карантин вихідного дня: список Текст постанови уряду про карантин вихідного дня: що передбачає Заборонили масові заходи за участю більше 20 людей та заповненість більше ніж 50% місць у театрах та кінотеатрах, громадському транспорті.

Наклали обмеження на діяльність закладів харчування, що організовують дозвілля.

Ресторани та кафе працюватимуть тільки з 7:00 до 22:00.

Розміщувати відвідувачів в закладах громадського харчування можна лише на відстані менше ніж 2 метри між місцями для сидіння за сусідніми столиками. За столом має бути не більше 4 людей без урахування дітей до 18 років.

Крім того, запровадять час для пенсіонерів. Він триватиме з 10:00 до 12:00 у закладах торгівлі, в органах влади тощо. Карантин вихідного дня В Україні запровадили карантин вихідного дня. З 00:00 суботи до 00:00 понеділка діятимуть жорсткі обмеження. В такі дні працюватимуть тільки магазини, аптеки, банки, АЗС, пошта, а також заклади, які готують їжу на виніс. Текст постанови Кабміну / Скриншоти із сайту уряду: ..

Карантин в Україні / Інфографіка 24 каналу