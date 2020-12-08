Рада Європейського Союзу та Європейський парламент погодили проміжну угоду про посилення єдиної європейської Візової інформаційної системи (VIS). Вона передбачає збір та постійний контроль додаткової інформації для всіх одержувачів короткострокових і довгострокових віз ЄС.

Зокрема, мовиться про збір нової біометричної інформації. Про це повідомила пресслужба Європейського Союзу.

Зверніть увагу Рада асоціації Україна – ЄС відбудеться 11 лютого 2021 року

Відповідь ЄС на ризики

У відповідь на мінливі міграційні виклики та ризики у сфері безпеки ЄС покращує свою Візову інформаційну систему.

Це інструмент, який використовує влада для реєстрації всіх охочих отримати короткострокову візу для в'їзду в Шенгенську зону,

– зазначили в повідомленні.

Основні цілі поправок

Основними цілями поправки до постанови є:

посилення безпеки процедури короткострокової візи;

включення довгострокових віз та посвідки на проживання в базу даних VIS;

забезпечення взаємодії між VIS та іншими відповідними системами й базами даних ЄС.

Навіщо ці поправки

Відповідно до нових правил, у VIS заноситимуть не тільки інформацію про короткострокові візи, але і довгострокові візи та дозволи на проживання. А також – скан сторінки з біографічними даними паспорта. Це спростить повернення громадян третіх країн, які незаконно перебувають на території.

Для боротьби з торгівлею дітьми, згідно з новою постановою, вік для зняття відбитків пальців у дітей буде знижено від 12 до 6 років.

Коли ухвалять рішення

Дату ухвалення рішення ще не визначили, адже для цього знадобиться низка юридичних етапів. Зокрема остаточне затвердження фінального документа Радою ЄС.