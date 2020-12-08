Євросоюз схвалив посилення візового контролю для іноземців: що відомо
Рада Європейського Союзу та Європейський парламент погодили проміжну угоду про посилення єдиної європейської Візової інформаційної системи (VIS). Вона передбачає збір та постійний контроль додаткової інформації для всіх одержувачів короткострокових і довгострокових віз ЄС.
Зокрема, мовиться про збір нової біометричної інформації. Про це повідомила пресслужба Європейського Союзу.
Зверніть увагу Рада асоціації Україна – ЄС відбудеться 11 лютого 2021 року
Відповідь ЄС на ризики
У відповідь на мінливі міграційні виклики та ризики у сфері безпеки ЄС покращує свою Візову інформаційну систему.
Це інструмент, який використовує влада для реєстрації всіх охочих отримати короткострокову візу для в'їзду в Шенгенську зону,
– зазначили в повідомленні.
Основні цілі поправок
Основними цілями поправки до постанови є:
- посилення безпеки процедури короткострокової візи;
- включення довгострокових віз та посвідки на проживання в базу даних VIS;
- забезпечення взаємодії між VIS та іншими відповідними системами й базами даних ЄС.
Навіщо ці поправки
Відповідно до нових правил, у VIS заноситимуть не тільки інформацію про короткострокові візи, але і довгострокові візи та дозволи на проживання. А також – скан сторінки з біографічними даними паспорта. Це спростить повернення громадян третіх країн, які незаконно перебувають на території.
Для боротьби з торгівлею дітьми, згідно з новою постановою, вік для зняття відбитків пальців у дітей буде знижено від 12 до 6 років.
Коли ухвалять рішення
Дату ухвалення рішення ще не визначили, адже для цього знадобиться низка юридичних етапів. Зокрема остаточне затвердження фінального документа Радою ЄС.
Поділитися новиною