Посилки з Китаю в США та Європу тепер йтимуть з набагато більшою затримкою, ніж раніше. На це є кілька причини, зокрема, через логістику "чорної п'ятниці".

Особливо затримаються ті посилки, які передаватимуть наземним та морським транспортом. Про це мовиться на новинному китайському порталі. Втім, авіаперевезення теж суттєво скоротили.

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Скільки доведеться очікувати на посилку

У компанії доставок Meest China кажуть, що терміни, коли люди отримають свої пакунки, поки обіцяти важко. Це може зайняти кілька місяців і навіть до пів року – в кращому випадку.

В чому причина

Суттєві затримки можливі насамперед через логістику "чорної п'ятниці" , яка призвела до сильного навантаження на перевізників. А також через скорочення авіатранспортних перевезень.

, яка призвела до сильного навантаження на перевізників. А також через скорочення авіатранспортних перевезень. У ЗМІ повідомляють, що важливою причиною є також те, що в портах спостерігають шалений брак контейнерів для товарів. Саме у них посилки направляють по всьому світу, в тому числі й у Європу.

для товарів. Саме у них посилки направляють по всьому світу, в тому числі й у Європу. Крім цього, бракує й персоналу.

Через низький експорт з Америки ці контейнери не повернулися назад у Китай. Там вони також в дефіциті.

у Китай. Там вони також в дефіциті. Експерти наголошують, що така проблема буде й у 2021 році.

"Те, що зараз відбувається на ринку доставки з Китаю – патова ситуація. Річні контракти, які уклали логісти з транспортними компаніями, втратили свою чинність через форс-мажори у Китаї та світі. Китай значно обмежив імпорт товарів з Європи та США", – прокоментував труднощі доставки директор компанії перевізника Михайло Лимар.

Як це вплине на Україну

Жителям країн Європи й Америки час запастися терпінням і почекати. Затримки в постачанні товарів з Китаю позначаться на вартості товарів навіть в місцевих магазинах. Тому, як кажуть експерти, купувати на китайських сайтах – досі вигідна альтернатива. Головне, планувати покупки заздалегідь.

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