Сьогодні в Україні лише говорять про ймовірність впровадження жорсткого карантину. Це – крайній захід, на який влада обіцяє піти тільки в зовсім критичній ситуації. Експерти, тим часом, сперечаються: це виправданий крок чи лише відтягування часу до місцевих виборів?

Чи є підстави вважати, що чиновники ставлять політичні амбіції вище, ніж життя та здоров'я українців, і наскільки критичною є нинішня ситуація – у матеріалі сайту 24 каналу.

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Чи треба посилювати карантин уже зараз?

Кількість нових випадків COVID-19 з кожним днем зростає – станом на сьогодні вона перевищує 5 тисяч на добу. При цьому зрозуміло, що йдеться лише про виявлених хворих – які зробили тест і його результат був позитивний. Реальна ж цифра є у рази вищою.

Один із основних показників для введення суворих обмежень – кількість вільних ліжок у "коронагоспіталях" – у низці регіонів сягає критичного показника.

За висновками фахівців Київської школи економіки, що презентували 15 жовтня, Україна входить у осінній пік епідемії разом із європейськими державами. При цьому ситуація у нас – одна з найкритичніших. Кількість хворих та смертність стрімко зростають, тоді як тестування просто не встигає за поширенням вірусу.



Ситуація з поширенням COVID-19 у Європі / Скріншот KSE

Пік епідемії в Україні очікують на початку листопада, коли кількість випадків на добу може становити 10 тисяч.





Прогнози щодо поширення COVID-19 в Україні / Скріншоти KSE

Тобто фахівці підсумовують: система витримає лише у разі введення жорстких комплексних карантинних обмежень у зонах спалаху COVID-19. Станом на 13 жовтня, йдеться про сім областей: Харківська, Сумська, Хмельницька, Тернопільська, Полтавська, Рівненська та Житомирська.

Рекомендують посилені заходи вводити щонайменше на 14 днів. Або ж на той період часу, за який буде можливо збільшити тестування до рівня коефіцієнта виявлення менше ніж 10% (зараз в середньому по країні – 17%, у деяких регіонах – 30%) – тоді спалах можна вважати контрольованим.

Експерти наголошують: вдаватися до повторення весняного локдауну необхідності немає, однак лише за тієї умови, якщо почати діяти уже зараз.



Вводити повне закриття наразі необхідності немає / Фото Getty Images

Як зазначала у коментарі сайту 24 каналу епідеміологиня, заслужена лікарка України Людмила Мухарська, питання також у тому, чи виконуються вже запроваджені заходи: дотримання дистанції, правильне носіння масок, миття рук. А також – окремі обмеження для закладів. Якби українці справно дотримувалися всіх рекомендацій, ймовірно, без посилення карантину можна було б обійтися.

Так само наразі немає гарантії того, що навіть введені знову жорсткі правила будуть виконуватися і, відповідно, мати очікуваний ефект.

Чи посилять обмеження після 25 жовтня?

Директор агентства моделювання ситуацій Віталій Бала у коментарі сайту 24 каналу не виключає такого розвитку подій. За його словами, ситуація справді вимагає прийняття рішень, які будуть не надто подобатися багатьом українцям, і напередодні виборів чинна влада не хоче діяти наперекір волі народу.

Швидше за все, якщо і будуть введені серйозні обмеження, то вже після виборів. І це абсолютно зрозуміло з точки зору політичної доцільності,

– говорить експерт.

Наразі ж посилення заходів негативно вплине на рейтинги. А спроба перекласти відповідальність на місцеву владу виявилася провальною, тому, ймовірно, найближчі два тижні навряд чи потрібно чекати серйозних рішень з цього приводу.

Щодо того, чи не матиме це зволікання зворотного ефекту, Віталій Бала зазначає: це – малоймовірно, оскільки в цій ситуації питання економічного виживання для громадян – більш важливе. Особливо, зважаючи на наслідки весняного закриття для бізнесу та окремих українців, які, скажімо, залишилися без роботи.

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Про такий сценарій раніше говорив і політичний аналітик Віталій Портников в ефірі телеканалу Еспресо:

Зараз ніхто не хоче сваритися з населенням. Всі прекрасно розуміють, що будь-яка така от дія може призвести до того, що люди будуть пред'являти претензії саме місцевій владі: "Чому ви закрили те? Чому ви закрили це?" Тому головне, я думаю, нас буде очікувати після місцевих виборів.

Саме коли вибори минуть, за словами експерта, багато обмежень, які зараз в принципі мають діяти в "помаранчевій" чи "червоній" зонах, а не діють, почнуть виконуватися миттєво. Причина – вже не потрібні будуть голоси тих, хто зараз не хотів би, щоб закрилися ті чи інші заклади.

Зараз же це виглядає, як реальна пандемія, з одного боку, а з іншого – політичні наміри перед місцевими виборами і побоювання, що економіка не витримає повторного удару. При цьому вірус не відступає.



Введення обмежень зараз негативно вплине на рейтинги кандидатів / Фото Getty Images

Тим часом, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко розповів НВ, що питання локдауну у МОЗ все ж обговорюється: "Ми будемо подавати клопотання до Кабінету міністрів України про введення жорсткого карантину, якщо епідситуація вимагатиме цього крайнього заходу".

Про які обмежувальні заходи говорять зараз?

Днями Уряд прийняв рішення про введення в Україні нових протиепідеміологічних заходів. Відповідну постанову опублікували на сайті Кабміну.

Йдеться, зокрема, про такі зміни: