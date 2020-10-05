Два місяці тому група народних депутатів – посіпак Коломойського – надіслала подання до Конституційного суду з проханням визнати неконституційним створення Антикорупційного суду. Але справа в тому, що вони підмінили 2 головні поняття, які змінюють суть справи.

Зокрема, підмінили поняття "спеціальний" та "спеціалізований". Про це ефірі 24 каналу розповів народний депутат з партії "Голос" Ярослав Юрчишин. Також він пояснив, чому суть цього подання.

Зверніть увагу Холоднюк виконав зобов'язання перед Вовком, – Калинюк розкрила подробиці захоплення влади

В чому суть подання?

Подання щодо визнання неконституційним створення Антикорупційного суду – маніпуляція, заявив Юрчишин. Якщо Конституційний суд візьме до уваги різницю між термінами, то можна швидко визначити, що підстав порушення Конституції немає.

У нас не може бути спеціальних суддів, тобто тих, які створені для виняткових можливостей – суд для президента або чи суд для розгляду суперечки місцевої влади. Не можна вийняти з судової системи якусь частину і її виокремити. Є спеціалізовані суди, зокрема Антикорупційний. Він розглядає справи топкорупції,

– пояснив Юрчишин.

За його словами, він необхідний, бо розглядає дуже важкі справи. А депутати, які обслуговують інтереси Коломойського, намагаються тиснути на ВАКС, щоб він не поніс відповідальності за справу "Приватбанку".

Хто надіслав подання?

Група народних депутатів, серед яких:

кум Путіна Віктор Медведчук,

ексголова адміністрації президента Януковича Сергій Льовочкін,

перший заступник генпрокурора Пшонки Ренат Кузьмін,

міністр Надзвичайних ситуацій прем'єра Януковича Нестор Шуфрич

і багато їм подібних надіслали подання до Конституційного суду з проханням визнати неконституційним створення Антикорупційного суду.

Дивіться повне відео коментаря Ярослава Юрчишина: