Посіпаки Коломойського атакують Антикорупційний суд: вони підмінили 2 поняття
Два місяці тому група народних депутатів – посіпак Коломойського – надіслала подання до Конституційного суду з проханням визнати неконституційним створення Антикорупційного суду. Але справа в тому, що вони підмінили 2 головні поняття, які змінюють суть справи.
Зокрема, підмінили поняття "спеціальний" та "спеціалізований". Про це ефірі 24 каналу розповів народний депутат з партії "Голос" Ярослав Юрчишин. Також він пояснив, чому суть цього подання.
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В чому суть подання?
Подання щодо визнання неконституційним створення Антикорупційного суду – маніпуляція, заявив Юрчишин. Якщо Конституційний суд візьме до уваги різницю між термінами, то можна швидко визначити, що підстав порушення Конституції немає.
У нас не може бути спеціальних суддів, тобто тих, які створені для виняткових можливостей – суд для президента або чи суд для розгляду суперечки місцевої влади. Не можна вийняти з судової системи якусь частину і її виокремити. Є спеціалізовані суди, зокрема Антикорупційний. Він розглядає справи топкорупції,
– пояснив Юрчишин.
За його словами, він необхідний, бо розглядає дуже важкі справи. А депутати, які обслуговують інтереси Коломойського, намагаються тиснути на ВАКС, щоб він не поніс відповідальності за справу "Приватбанку".
Хто надіслав подання?
Група народних депутатів, серед яких:
- кум Путіна Віктор Медведчук,
- ексголова адміністрації президента Януковича Сергій Льовочкін,
- перший заступник генпрокурора Пшонки Ренат Кузьмін,
- міністр Надзвичайних ситуацій прем'єра Януковича Нестор Шуфрич
- і багато їм подібних надіслали подання до Конституційного суду з проханням визнати неконституційним створення Антикорупційного суду.
Дивіться повне відео коментаря Ярослава Юрчишина: