Аж через 51 рік команді експертів із 3 країн вдалося розшифрувати другу з чотирьох криптограм, відправлених американськими серійним убивцею на прізвисько Зодіак, у місцеві газети понад пів століття тому. Маніяка так і не впіймали, його справжнє ім’я – досі загадка.

Втім, слідство триває і увесь цей час послання зловмисника намагалися розшифрувати, аби хоч трохи наблизитися до розкриття справи. Шифр, який нарешті вдалося розгадати, надійшов до редакції газети San Francisco Chronicle в листопаді 1969 року і відтоді вивчався експертами з криптографії. 11 грудня один із фахівців Девід Оранчак представив текст листа, пише The Guardian.

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Експерти змогли розгадати так званий "Шифр 340" – він був названий так через кількість символів. При написанні маніяк використовував лише великі літери без пунктуації, а в слові рай припустився помилки: написав paradice замість paradise.

Сподіваюся, ви весело проводите час, намагаючись зловити мене. Це був не я на телевізійному шоу, де підіймалося питання про мене. Я не боюся газової камери, оскільки вона відправить мене в рай ще швидше. Тому що тепер у мене достатньо рабів, які працюють на мене, а у інших немає нічого, коли вони добираються до раю, тому вони і бояться смерті. Я не боюся, тому що знаю: моє нове життя буде легким після райської смерті,

– мовиться у послання маніяка.

При цьому шифр, використаний в цьому посланні, відрізнявся від попереднього. Якщо в першому листі потрібно було підібрати букви, яким відповідали певні символи, то в новому шифрі слова шикувалися по діагоналі, а також зміщувалися в сторону.



Шифр Зодіака, який вдалося розгадати за понад пів століття

Що кажуть у ФБР

У ФБР підтвердили інформацію про те, що послання розшифрували, хоч і визнали: воно мало чим допоможе правоохоронцям, які намагаються знайти вбивцю впродовж вже кількох десятиліть. Втім, там запевнили, що розслідування справи Зодіака триває.

"Вбивця Зодіак тероризував кілька громад в Північній Каліфорнії. І навіть з плином десятиліть ми продовжуємо шукати справедливості для жертв цих жорстоких злочинів", – сказала речниця ФБР Кемерон Пола.

Розшифрована криптограма – друга з чотирьох. Перший код, відправлений вбивцею, був розгаданий практично відразу ж місцевою подружньою парою. Він також був неінформативним, у записці йшлося:

Я люблю вбивати, оскільки це дуже весело.

Що відомо про Зодіака