Посли країн "Великої сімки" 4 листопада зустрілися з головою Верховної Ради Дмитром Разумковим. Мовилося про складну ситуацію навколо Конституційного Суду України. Дипломати підтримали українську владу у прагненні терміново розв'язати цю проблему.

Для врегулювання ситуації в Конституційному Суді України важливі швидкі дії. Про це мовиться у повідомленні у твіттері групи послів G7 в Україні, опублікованому 4 листопада.

До теми На засіданні Ради намагаються вирішити ситуацію з КСУ: варіанти законопроєктів

Дипломати розповіли, що зустрічалися з головою Верховної Ради Дмитром Разумковим. Під час зустрічі посли країн G7 "привітали зусилля прореформаторських сил", які спільно намагаються врегулювати ситуацію навколо КСУ.

Для врегулювання потрібні швидкі дії, потім слід докласти спільних зусиль для подальшого зміцнення українських антикорупційних інституцій та створення судової системи, яка завоює довіру народу України,

– заявили у G7.

Коротко про кризу, спровоковану рішенням Конституційного Суду про е-декларування

27 жовтня КСУ на закритому засіданні скасував антикорупційну реформу – статтю в ККУ про кримінальне покарання за незаконне збагачення і повноваження НАЗК перевіряти декларації чиновників.

Ця подія викликала обурення і суспільства, і влади в Україні, і міжнародної спільноти. У МЗС заявили, що таке рішення Конституційного Суду може мати вкрай негативні наслідки для держави.

Для подолання кризи президент Зеленський вніс до Ради терміновий законопроєкт, яким пропонує розігнати цей склад КСУ та визнати його рішення про декларування нікчемним.

Однак наразі цей документ навіть не внесли до порядку денного Ради. Водночас спікер Разумков зареєстрував альтернативний, також є інші варіанти від різних фракцій та нардепів.

Пошук шляху виходу з кризи триває. Наразі понад 200 депутатів звернулися до КСУ з вимогою добровільно піти у відставку.



Конституційна криза через рішення про незаконне збагачення: що слід знати / Інфографіка 24 каналу