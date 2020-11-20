Представники "Великої сімки" на зустрічі з Володимиром Зеленським обговорили потребу забезпечити чесний відбір суддів Конституційного Суду. Посли впевнені, що лише це забезпечить судову реформу, на яку сподівається український народ.

Про результати розмови Володимира Зеленського та послів G7 повідомили у твіттері головування США в групі послів "Великої сімки".

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Посли країн G7 зустрілися з Зеленським і підтвердили нагальну необхідність дій, спрямованих на подолання негативних наслідків нещодавніх рішень Конституційного Суду та уникнення відкочування антикорупційних реформ,

– йдеться у повідомленні.

Крім того, "обидві сторони зійшлися на необхідності забезпечити чесний та прозорий відбір суддів КСУ". А посли G7 наголосили, Україна має історичну можливість добитися проведення такої судової реформи, яка відповідає очікуванням українського народу.

Зверніть увагу! Раніше у МВФ заявили, що підтримують та будуть підтримувати Україну. Але боротьбу з корупцією потрібно продовжувати. Насамперед слід розв'язати проблему із Конституційним Судом, який у ці реформи втрутився.