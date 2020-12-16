Посли Європейського Союзу 16 грудня затвердили ще один пакет санкцій через події у Білорусі. Зауважимо, що це вже третій санкційний пакет.

Новий пакет передбачає обмеження щодо 29 осіб і 7 суб'єктів. Про це у твіттері повідомив журналіст Рікард Джозвяк.

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Тепер пакет санкцій повинні схвалити міністри ЄС у справах навколишнього середовища. Це може статися вже у четвер, 17 грудня.

Раніше міністр закордонних справ Німеччини Хайко Маас заявив, що Європейський Союз може розширити санкції проти режиму президента Білорусі Олександра Лукашенка. Зокрема, Брюссель вимагає від нього піти на поступки протестувальникам і припинити насильство проти білоруського народу.

Що відомо про санкції проти Білорусі

У вересні Велика Британія та Канада запровадили санкції проти Лукашенка та його старшого сина. Ці санкції передбачали замороження активів та заборону на поїздки до Великої Британії та Канади.

Тоді ж санкції проти режиму самопроголошеного президента Білорусі розширили також Латвія, Литва та Естонія.

2 жовтня Євросоюз погодив санкції проти керівників силових структур Білорусі та 40 чиновників.

Про нові санкції проти Лукашенка у ЄС заговорили, коли МВС Білорусі повідомило, що готове застосовувати бойову зброю проти мітингувальників.

12 жовтня голови МЗС Європейського Союзу оголосили про підготовку нової хвилі санкцій проти режиму Лукашенка. Тоді у ЄС заявили, що самого Лукашенка теж внесуть у санкційний список.

Раніше лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська заявила, що правління білоруського президента Олександра Лукашенка, яке триває вже 26 років, може закінчитися до весни.

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