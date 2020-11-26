Сполучені Штати Америки нейтралізуватимуть російських агентів. Це робитимуть з допомогою посилення санкцій, заморожування рахунків та кримінальними справами.

США посилить свій вплив у зовнішній світовій політиці. Про це повідомив нардеп від "Слуги народу" Єгор Чернєв в інтерв'ю "Цензор.НЕТ".

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Позиція Байдена щодо України

Позиція Байдена щодо України залишається незмінною:

► в Україні повинна продовжуватися боротьба з корупцією;

► державі повинні надати допомогу, зокрема летальну зброю;

► необхідно продовжити санкції проти Росії, поки вона не поверне окуповані території.

Швидше за все, посла, якого вже затвердили, замінять. В Київ може повернутися Марі Йованович. Вона займеться підтримкою неурядових організацій, боротьбою з корупцією і забезпеченням політичної стабільності в Україні

Посилення впливу США у світовій політиці

За словами нардепа від "Слуги народу", на Парламентській асамблеї НАТО обрали нового президента – конгресмена з США, демократа з команди Джо Байдена Джеррі Конноллі.

За тими фігурантами, які розгойдують ситуацію в країні, у наших американських партнерів також є свої інструменти, включаючи вкрай цікаві записи розмов перед президентськими виборами 2019 року,

– зазначив Чернєв.

Новообраний президент Штатів пообіцяв відновити відносини з партнерами НАТО і збільшити вплив Вашингтона у Східній Європі. Також Байден виступив за продовження низки міжнародних угод: