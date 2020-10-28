Посол Білорусі Володимир Астапенко подав другу заяву про відставку. Він відмовився працювати в підпорядкуванні особи, яка не має права висловлювати волю білоруського народу.

Він зазначив, що після інавгурації, 23 вересня 2020 року, він подав заяву про звільнення з посади. Жодної реакції на це не отримав. Про це повідомили на сайті TUT.by.

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Володимир Астапенко відкликав ту заяву і 27 жовтня 2020 року подав нову.

Нова заява Астапенка

У новій заяві посол вимагає звільнити його з посади на підставі статті 41 через порушення наймачем законодавства, що перешкоджає виконанню його роботи за трудовим договором.

Відсутність міжнародної легітимності глави держави не дозволяє мені і як дипломату, і як патріоту своєї країни продовжувати сумлінне виконання посадових обов'язків посла, перебуваючи у підпорядкуванні в особи, яка не має права висловлювати волю білоруського народу,

– зазначив Астапенко.

Невизнання легітимності Лукашенка

За його словами, ціла низка дій наймача створює об'єктивні умови для невизнання легітимності Олександра Лукашенка і міжнародної ізоляції Білорусі.

Він зазначив, що у країні допустили:

численні порушення основних прав і свобод громадян Білорусі;

очевидні і грубі фальсифікації підсумків президентських виборів;

невиправдано жорстка реакція органів внутрішніх справ у відповідь на законні акції мирного протесту тощо.

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