Будапештський меморандум є політичною декларацією. Посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен вважає, що отримати реальні гарантії щодо цього документа наразі майже неможливо.

Не можна назвати Будапештський меморандум міжнародним договором – це політична декларація і не більше. Про це заявила пані посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен в інтерв’ю Інтерфакс-Україна.

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Вона пригадала, коли в 2014 році вперше йшлося про Будапештський меморандум, то їй з Німеччини телефонували зі запитаннями: що це таке. Адже документ підписали ще у 1994 році.

Це політична декларація, тобто отримати ці гарантії сьогодні просто неможливо,

– зазначила Фельдгузен.

Дипломатка наголосила, що Німеччина працює з США, Великобританією, Канадою та інформує про зусилля по вирішенню конфлікту на Донбасі. "Що ми дійсно робимо, так ми говоримо з нашими партнерами. Є мінський формат, нормандська четвірка. Якщо вони підтримують наші зусилля – тим краще", – додала пані посол.

Водночас Фельдгузен вказала, що набагато важливіше, ніж розширення нормандського формату, щоб ці країни підтримали як зусилля Німеччини, так і саму Україну. За її словами, погодити дату для можливої зустрічі вже зараз складно, а якщо буде 7 чи 8 учасників – буде ще гірше.