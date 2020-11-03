Отримати реальні гарантії по Будапештському меморандуму неможливо, – дипломатка
Будапештський меморандум є політичною декларацією. Посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен вважає, що отримати реальні гарантії щодо цього документа наразі майже неможливо.
Не можна назвати Будапештський меморандум міжнародним договором – це політична декларація і не більше. Про це заявила пані посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен в інтерв’ю Інтерфакс-Україна.
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Вона пригадала, коли в 2014 році вперше йшлося про Будапештський меморандум, то їй з Німеччини телефонували зі запитаннями: що це таке. Адже документ підписали ще у 1994 році.
Це політична декларація, тобто отримати ці гарантії сьогодні просто неможливо,
– зазначила Фельдгузен.
Дипломатка наголосила, що Німеччина працює з США, Великобританією, Канадою та інформує про зусилля по вирішенню конфлікту на Донбасі. "Що ми дійсно робимо, так ми говоримо з нашими партнерами. Є мінський формат, нормандська четвірка. Якщо вони підтримують наші зусилля – тим краще", – додала пані посол.
Водночас Фельдгузен вказала, що набагато важливіше, ніж розширення нормандського формату, щоб ці країни підтримали як зусилля Німеччини, так і саму Україну. За її словами, погодити дату для можливої зустрічі вже зараз складно, а якщо буде 7 чи 8 учасників – буде ще гірше.
Що таке Будапештський меморандум?Міжнародна угода, укладена 5 грудня 1994 року між Україною, США, Росією та Великою Британією про неядерний статус України.
Відповідно до меморандуму, сторони пообіцяли поважати незалежність, суверенітет та кордони України, не порушувати їх, а також не застосовувати проти України зброю. Росія всі ці зобов’язання порушила, почавши війну на Донбасі та анексувавши Крим.
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