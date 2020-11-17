В України є 2 основні проблеми на шляху до Північноатлантичного альянсу. Йдеться про агресію з боку Російської Федерації та внутрішню корупцію.

Про це заявила тимчасова повірена у справах США Крістіна Квін під час виступу на онлайн-форумі коаліції "Реанімаційний пакет реформ" у Києві, передає 24 канал. Окрім цього, наголосила на судовій реформі, яка підійме Україну до рівня європейських країн.

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Виклики України на шляху до НАТО

► Перший виклик – агресія на кількох фронтах, зокрема анексія Криму, агресія на Донбасі та дезінформацією.

► Другий виклик – боротьба з корупцією.

За словами Крістіни Квін, з боку Росії є спроба підірвати проєвропейський наратив із заявами про нібито зовнішнє втручання в українські справи.

Цей наратив є неправдивим, тому що він перевертає все з ніг на голову. Західні партнери підтримують Україну,

– зазначила вона.

Скільки українців підтримує вступ в НАТО

Вступ України до НАТО підтримують 41% українців. Найбільше таких людей проживає на заході країни – 54,6%, в центральних областях – 29%, і найменше – на Донбасі – 13,5%.

Опитування провів Київський міжнародний інститут соціології впродовж жовтня – листопада 2020 року. Телефоном опитали 1 502 респондентів по всій Україні, окрім окупованих територій. Статистична похибка не перевищує 2,6%.