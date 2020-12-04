Посол України в Австрії Олександр Щерба дав рішучу відповідь на закиди російського посла Дмитра Любінського, що звинувачував нашу країну у невиконанні домовленостей Паризького саміту. Щерба публічно звинуватив свого колегу у лицемірстві, а також нагадав, що Росія не виконала умов Будапештського меморандуму й окупувала Крим та Донбас.

Олександр Щерба наголосив, що "чесне слово Росії вартує небагато". Про це посол України написав у фейсбуці.

Важливо Російську скасували як регіональну мову на Одещині

Що російський посол закидав Україні

За словами українського посла, 1 грудня у віденській газеті Wiener Zeitung з'явився коментар російського посла про те, що Україна нібито не виконує домовленості Паризького саміту. Матеріал мав назву "Угоди повинні виконуватися".

Відповідь українського посла

Вже 4 грудня газета опублікувала відповідь Олександра Щерби. Посол України в Австрії нагадав, що Паризький саміт відбувся за ініціативи президента України. Щерба наголосив, що всі запропоновані Україною на саміті домовленості здебільшого виконано.

Полонені обміняні. Війська відведені. Додаткові перехідні пункти відкриті. Починаючи з серпня Україна дотримується перемир'я, попри майже щоденні порушення з боку Росії,

– підкреслив посол.

Актуально Обстріли та мінування позицій: бойовики на Донбасі знову порушили перемир'я 9 разів

Водночас ті положення, які не виконали, були заблоковані саме Росією. Мовиться про доступ Червоного Хреста до полонених на окупованому Донбасі. Крім того, як зауважив Щерба, Росія грає у дивну гру, вдаючи, що вона не є стороною конфлікту. На думку Олександра Щерби, проблема полягає у тому, що справжні сторони конфлікту прагнуть різних речей: Україна прагне миру, Росія прагне контролю.

Якщо Москва справді хоче миру, то треба починати з малих кроків. Забезпечити демократичні вибори. Вимкнути пропагандистську машину. На жаль, це не ті речі, якими Москва відома у світі. Є різні види лицемірства. Наприклад, лицемірство держави, яка пообіцяла поважати твої кордони, потім анексувала частину твоєї землі, а ще згодом вирішила повчити тебе азам міжнародного права,

– додав український посол.

Наприкінці Щерба нагадав про Будапештський меморандум, яким Росія зобов'язалася поважати незалежність, суверенітет та існуючі кордони України. На цю обіцянку Росії Україна обміняла свою ядерну зброю.

"З моменту анексії Криму всім зрозуміло: чесне слово Росії вартує небагато. На жаль, те саме стосується і деяких висловлювань російського посла щодо виконання паризьких домовленостей від грудня 2019 року", – написав він.

Зверніть увагу! Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба 3 грудня повідомив, що Україна разом з партнерами зірвала спробу Росії легітимізувати представників ОРДЛО, яку країна-агресор намагалася вчинити, використавши формат Арріа Ради безпеки ООН.