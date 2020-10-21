Голова представництва Євросоюзу в Україні Матті Маасікас повідомив, що європейський напрямок розвитку є вибором українського народу. Він наголосив, що з 2014 року ЄС і європейські фінансові установи мобілізували 15 мільярдів євро на проведення реформ в Україні.

Також він запевнив у підтримці цього шляху. Про це Маасікас повідомив в середу, 21 жовтня 2020 року, на засіданні комісії з питань координації виконання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС у Києві,

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За його словами, коли він брав участь у засіданні уряду 2019 року, то пообіцяв, що наступного разу виступатиме українською мовою.

Угода про асоціацію

Матті Маасікас назвав Угоду про асоціацію найбільш комплексним і амбітним договором, який будь-коли підписував ЄС з країною-партнером.

Можу сказати на це лише одне – українському народу видніше. За словами Василя Стуса, немає більше вороття до давнього, минулого, старого. Заради майбутнього України як стабільної, демократичної і заможної європейської країни ми продовжуємо працювати на цьому обраному шляху,

– сказав посол ЄС.

"Іноді в Україні та за її межами звучать голоси, що ставлять під сумнів стратегічну орієнтацію України та її європейський вибір – нібито Угода про асоціацію зв'язує руки українській економіці", – зауважив голова представництва.

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