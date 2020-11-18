Посольство США в Іраку потрапило під ракетний обстріл: скільки постраждалих
Ввечері 17 листопада по Багдаду випустили 7 ракет. Деякі з них потрапили до "зеленої зони" столиці Іраку, де розташоване посольство США. В результаті атаки загинула щонайменше одна людина, поранення отримали 5 іракців.
В результаті обстрілу є загиблі та поранені
Чотири ракети таки потрапили до "зеленої зони", решту – до інших районів Багдада. Про це повідомляє Al Jazeera.
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За попередньою інформацією, жертвою обстрілу стала дитина. Військові Іраку зазначили, що всі ракети випустили з однієї локації.
Одразу після початку обстрілу представники ЗМІ повідомили про червоні спалахи – це означає те, що в американській дипмісії активували систему протиракетного захисту.
США раніше пригрозили закрити дипмісію у Багдаді через обстріли
Зазначимо, що лише протягом року в Іраку відбулись близько 90 ракетних обстрілів. Більшість з них були спрямовані саме проти дипмісій. У Вашингтоні раніше вимагали від влади країни діяти більш жорстко проти терористичних організацій і навіть пригрозили закрити своє посольство.
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