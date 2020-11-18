Ввечері 17 листопада по Багдаду випустили 7 ракет. Деякі з них потрапили до "зеленої зони" столиці Іраку, де розташоване посольство США. В результаті атаки загинула щонайменше одна людина, поранення отримали 5 іракців.

В результаті обстрілу є загиблі та поранені

Чотири ракети таки потрапили до "зеленої зони", решту – до інших районів Багдада. Про це повідомляє Al Jazeera.

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За попередньою інформацією, жертвою обстрілу стала дитина. Військові Іраку зазначили, що всі ракети випустили з однієї локації.

Одразу після початку обстрілу представники ЗМІ повідомили про червоні спалахи – це означає те, що в американській дипмісії активували систему протиракетного захисту.

Just heard what sounded like a rocket headed in direction of the Green Zone. It sounded like CRAM was deployed. — Simona Foltyn (@SimonaFoltyn) November 17, 2020

Зверніть увагу! Лише напередодні Пентагон підтвердив, що виведе частину військ з Іраку та Афганістану. В обох країнах залишаться по 2,5 тисячі американських військовослужбовців.

США раніше пригрозили закрити дипмісію у Багдаді через обстріли

Зазначимо, що лише протягом року в Іраку відбулись близько 90 ракетних обстрілів. Більшість з них були спрямовані саме проти дипмісій. У Вашингтоні раніше вимагали від влади країни діяти більш жорстко проти терористичних організацій і навіть пригрозили закрити своє посольство.