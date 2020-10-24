Посольство США у Мінську 24 жовтня звернулось до американців. В установі порекомендували своїм громадянам виїхати з Білорусі напередодні масштабного протесту 25 жовтня.

У посольстві не виключають ескалації протестів через ультиматум, який опозиція поставила самопроголошеному чинному президенту Білорусі Олександру Лукашенку. Про це повідомили на сайті посольства.

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У дипломатичному відомстві зауважили, що силовики можуть вдатися до сили під час масових акцій. Тому у посольстві порадили американцям уникати масових протестів у Білорусі.

Крім того, громадян США закликали запастися харчами, питною водою, ліками, готівкою та іншими предметами першої необхідності мінімум на три дні. Також американців просять, за можливості, покинути Білорусь наземним транспортом або літаком.

Що відомо про ультиматум білоруської опозиції

Лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська 13 жовтня висунула ультиматум Лукашенку. Якщо влада Білорусі до 25 жовтня не виконає низку вимог, вся країна вийде на мирний протест. Серед вимог є відхід Лукашенка з посади, припинення насильства та звільнення політв'язнів.

Мітингувальники перекриватимуть дороги, а підприємства – страйкуватимуть.