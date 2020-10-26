Так званий глава окупованого Криму Сергій Аксьонов заявив, що з міркувань економії гарячої води на півострові поки що не буде. Окрім цього, нині в окупантів навіть немає можливості подавати громадянам гарячу воду навіть на вихідні.

Так звана місцева влада окупованого Криму повідомила, що готується до "найгіршого сценарію" з водопостачанням півострова, повідомляє "Крым.Реалии".

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Нагадаємо, що про відключення гарячої води у Криму заявили ще 3 серпня. У Сімферополі, Сімферопольському та Бахчисарайському районах ввели найжорсткіший етап обмежень подачі води. Вже у жовтні такі ж обмеження застосували у Білогірську.

Поки подавати гарячу воду немає можливості, з міркувань економії. Були звернення з приводу того, щоб у вихідні дні зробити окремий графік, але немає технічної можливості для цього,

– заявив так званий глава Криму Сергій Аксьонов.

Ситуація з водою у Криму критична

За 150 років спостережень 2020 рік став найпосушливішим для Криму. До анексії півострова, Україна забезпечувала до 85% потреб Криму в прісній воді через Північно-Кримський канал. Після окупації півострова Росією Україна припинила постачання води до Криму у 2014 році.

Російська влада поповнює запаси води в анексованому Криму з водосховищ природного стоку і підземних джерел. Але екологи попереджають, що використання води з підземних джерел стало причиною засолення ґрунту на півострові. Тож так звана місцева влада півострова закликає людей економити воду.

Раніше Аксьонов заявив, що не виключає того, що Росія визнає проблему з водопостачанням у Криму надзвичайною ситуацією. Натомість моніторингова місія ООН в Україні наполягає на тому, що через анексію Кримського півострова "Росія несе основну відповідальність за забезпечення доступу до води захищеним особам в Криму".

Що робить місцева влада окупованого Криму

Так званий "голова Ради міністрів Республіки Крим" Юрій Гоцанюк 26 жовтня повідомив, що на окупованому півострові продовжують шукати додаткові джерела води. Нині бурять свердловини для постачання Сімферополя, Сімферопольського і Бахчисарайського районів.

Нині ведеться буріння свердловин на території Вілінського, Зуйського, Іванівського родовищ. На сьогодні працюють чотири установки. До грудня буде працювати близько п'яти свердловин Вілінського водозабору, що дозволить додатково подати більше ніж 20 тисяч кубів на Сімферополь,

– розповів він.

Минулого тижня віцепрем'єр Росії Марат Хуснуллін, призначений Кремлем "куратором" по Криму заявив, що "Росгеологія" до кінця року планує пробурити на півострові 30 свердловин. Мовляв, за їхніми підрахунками, у четвертому кварталі 2020 року водність річок буде варіюватися від 10 до 60% від норми.

Хуснуллін додав, що Криму і Севастополю окремо виділили 880 мільйонів рублів на реалізацію заходів щодо зниження втрат води в мережах. За його словами, російський уряд розробив план з 14 заходів вартістю у 48 мільярдів рублів. Його хочуть реалізовувати з 2020 по 2024 рік.

Прессекретар Путіна Дмитро Пєсков переконаний, що Росія може забезпечити окупований Крим водою без участі України.