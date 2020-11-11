Водопостачання у Криму – важливий важіль тиску на окупанта, – представник президента
У Зеленського переконані, що питання постачання води до окупованого Криму є важелем тиску в руках України. І наша країна легко від нього не відмовиться.
Представник президента в Криму Антон Кориневич заявив, що питання води дозволить прискорити деокупацію півострова. Про це він сказав у коментарі "РБК-Україна".
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Кориневич наголосив, що саме питання водопостачання Криму для українського уряду є чи не єдиним важелем тиску на Росію в питанні деокупації півострова.
Ми вважаємо, що питання води та Північно-Кримського каналу – це важливий важіль тиску на країну-окупанта. Тому що, як показує життя, країна-окупант зараз не здатна самостійно розв'язати проблему водопостачання,
– підкреслив Кориневич.
Також у представництві президента в Криму зауважили, що подача води на півострів з території України ніколи не була темою переговорів з РФ.
Чому у Криму виникли проблеми з водою
- Україна забезпечувала до 85% потреб Криму в прісній воді через Північно-Кримський канал, що з'єднує головне річище Дніпра з півостровом.
- Після анексії Криму Росією у 2014 році, постачання води на півострів припинили.
- Окупанти поповнюють запаси води в Криму із водосховищ природного стоку та підземних джерел. За заявами екологів, регулярне використання води з підземних джерел призвело до засолення ґрунту на півострові.
- Тепер же окупаційна влада Криму регулярно закликає жителів півострова економити воду.
- Влада України неодноразово заявляла, що відновлення подачі води через Північно-Кримський канал до Криму можливе тільки після деокупації півострова.
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