У Зеленського переконані, що питання постачання води до окупованого Криму є важелем тиску в руках України. І наша країна легко від нього не відмовиться.

Представник президента в Криму Антон Кориневич заявив, що питання води дозволить прискорити деокупацію півострова. Про це він сказав у коментарі "РБК-Україна".

Важливо Води в Криму більш ніж достатньо, – Мінприроди

Кориневич наголосив, що саме питання водопостачання Криму для українського уряду є чи не єдиним важелем тиску на Росію в питанні деокупації півострова.

Ми вважаємо, що питання води та Північно-Кримського каналу – це важливий важіль тиску на країну-окупанта. Тому що, як показує життя, країна-окупант зараз не здатна самостійно розв'язати проблему водопостачання,

– підкреслив Кориневич.

Також у представництві президента в Криму зауважили, що подача води на півострів з території України ніколи не була темою переговорів з РФ.

Чому у Криму виникли проблеми з водою

Україна забезпечувала до 85% потреб Криму в прісній воді через Північно-Кримський канал, що з'єднує головне річище Дніпра з півостровом.

в прісній воді через Північно-Кримський канал, що з'єднує головне річище Дніпра з півостровом. Після анексії Криму Росією у 2014 році, постачання води на півострів припинили.

Окупанти поповнюють запаси води в Криму із водосховищ природного стоку та підземних джерел. За заявами екологів, регулярне використання води з підземних джерел призвело до засолення ґрунту на півострові.

на півострові. Тепер же окупаційна влада Криму регулярно закликає жителів півострова економити воду.

Влада України неодноразово заявляла, що відновлення подачі води через Північно-Кримський канал до Криму можливе тільки після деокупації півострова.

Більше про проблеми, з якими стикаються мешканці півострова після анексії Криму, – читайте за посиланням.