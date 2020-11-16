У Раді вже зареєстрували постанову про скасування карантину вихідного дня: деталі
У Верховній Раді України зареєстрували проєкт постанови, що рекомендує уряду скасувати карантин вихідного дня. Постанову зареєстрували в парламенті 16 листопада, тобто зразу ж наступного дня після перших карантинних вихідних.
Про реєстрацію постанови повідомила віцеспікерка парламенту Олена Кондратюк під час погоджувальної ради. Сам проєкт постанови №4381 вже доступний на сайті Верховної Ради України, повідомляє 24 канал.
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Деталі постанови:
Парламентарі пропонують уряду скасувати низку обмежень, які в листопаді діятимуть у вихідні дні. Серед них:
- приймати відвідувачів у закладах громадського харчування;
- приймати відвідувачів у торговельно-розважальних центрах;
- приймати відвідувачів в інших закладах розважальної діяльності;
- приймати відвідувачів закладам торговельного й побутового обслуговування населення;
- діяльність закладів культури й проведення культурних масових заходів;
- приймати відвідувачів спортивних залів, фітнес-центрів, басейнів.
Проєкти постанови Верховна Рада України схвалює всього за одне читання. Втім, судячи з тексту цієї постанови, вона є виключно рекомендаційною, а не обов'язковою до виконання. Авторами виступили лідери всіх парламентських фракцій:
- Олена Кондратюк – "Батьківщина",
- Ярослав Железняк – "Голос",
- Олександр Корнієнко – "Слуга народу",
- Юрій Бойко – "Опозиційна платформа – За життя",
- Ірина Геращенко – "Європейська Солідарність",
- Давид Арахамія – "Слуга народу".
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