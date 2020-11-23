Жителі кількох сіл на Буковині, що постраждали від руйнівних повеней у червні, скаржаться, що їм досі не виплатили компенсацій. Мовляв, влада відзвітувала про повернення виплат ще у жовтні, але люди про компенсації навіть не чули.

Так, у мережі з’явився ролик, у якому жителі сіл Ревна і Стрілецький Кут Кіцманського району скаржаться на відсутність виплат. Зауважимо, що ці села перебували в епіцентрі стихійного лиха. Відео розміщене на ютюб-каналі Чернівці Live.

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У жовтні місцеві чиновники і президент Володимир Зеленський голосно заявили про те, що всі постраждалі від стихійного лиха на 100% отримали від держави компенсації. Але чи так це насправді? Жителі сіл Ревна і Стрілецький Кут Кіцманського району, які влітку виявилися в епіцентрі лиха, про компенсацію від влади нічого не чули,

– мовиться у дописі до відео.

Так, місцева мешканка Марія Сінчук розповіла, що допомагали хіба віруючі люди – продуктами. А ось від держави начебто не було жодної копійки.

"23 червня сталася у нас така велика неочікувана трагедія. Вода хлинула прямо у гараж, на мене. Я була вдома одна. Курочки всі потопилися, поросята, песик кричали. Я не знала, що робити, як рятувати. 10 днів ми з дідом не могли оговтатися, вийти з хати. Потім прийшли і допомогли волонтери. Державна комісія не була в хаті, з вулиці питали, що сталося… Великі збитки, ми не маємо грошей, щоб все привести до ладу", – розповіла інша місцева мешканка Анна Стрієнко.

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