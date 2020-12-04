Можна дискутувати, чи за наказом президента Венедіктова нищить справу "Роттердаму+", захищає потвор в мантіях з ОАСК чи Бахматюка, блокує розслідування по "Приватбанку". Але захищати заступника Єрмака – це однозначно на всі 100% свідоме, особисте рішення Володимира Зеленського. Це розуміють всі міжнародні гравці.

Напередодні президент з Єрмаком чесно дивилися у очі послам країн G7 і переконували, що вони "з дитинства за НАБУ". Більше – у відеоблозі "Право на гідність" на 24 каналі.

Детальніше Як вирішити кризу з КСУ та НАБУ: що гарантував Зеленський послам країн G7

Потім "русские" проводять спецоперацію вустами Татарова, виставляючи президента України або брехуном, або нікчемою. Якщо коротко, то після тої зустрічі з послами Татаров заявив, що Ситника треба звільнити і що в ньому – корінь всіх проблем.

Довідка. Татаров заявив, що Ситник "не має морального права очолювати антикорупційне відомство держави і має піти". Згодом в ОП пояснили, що це – особиста думка посадовця, яка не офіційною позицією Зеленського.

Міжнародники не здивувалися: очікувано, що антимайданівський чорт Татаров через медіа Портнова б'є по стосунках Заходу з Україною. Це природно і очікувано для російських консерв.

Не очікували західні союзники і того, що після цього Зеленський не звільнить Татарова. Бо це означає, що за 2 дні до того президент послам брехав в очі про відданість зобов'язанням щодо НАБУ. І кожен посол це не лише зрозумів, а й одразу ж поінформував свою столицю.

Олег Татаров, заступник Єрмака в ОП / Фото "Закон і бізнес"

Далі більше: вже за кілька днів генпрокурорка Зеленського зірвала вручення Татарову підозри від НАБУ. Для всіх міжнародників очевидно, що Венедіктова ніхто і звати її ніяк. Для всіх очевидно, що це було рішення Зеленського і Єрмака.

Тобто Зеленський не просто залишив у власному офісі російську консерву, він захищає цю консерву від покарання за очевидний корупційний злочин.

Це означає, що Зеленському на Заході перестануть вірити. Там і так довіра останнім часом трималася "на соплях", а тепер її не буде в принципі. Власне, саме цього російські консерви в ОП добиваються, зокрема – Татаров і його "подєльнікі" Медведчук і Портнов.

Підступна ціль Кремля

В підсумку, допомоги від Заходу не буде і Зеленському доведеться брати російські гроші. І Офіс Президента (який вже пропрацьовує цей варіант) переконаний, що українці через це на вулицю не вийдуть.

Вийдуть. В Києві вийдуть точно, на Західній Україні теж точно вийдуть, та й у Центральній. А Зеленський цьому щиро здивується, але тоді вже буде пізно, як пізно було дивуватися Кучмі в 2004 році і Янукович в 2014.

У вирі тих протестів все може піти за найгіршим сценарієм і Росії вдасться відкусити ще кусок нашої території. Власне, це і є однією з цілей Медведчука, Портнова та інших кремлівських "шісток".

Якщо, не приведи Боже, піде за таким сценарієм – на той кусок території треба буде виселити не лише Зеленського з Єрмаком, а й всю шоблу Медведчуків і Коломойських, а також корупціонерів з КСУ, Вищої ради правосуддя, ОАСКу тощо.

Виселити туди всю нечисть, яку в свій час "совершенно безвозмєздно" захистила постмайданівська влада. Захистила руками корумпованих генпрокурорів та неспроможних СБУшників.

Зверніть увагу Змова "еліт": як закон Разумкова допоможе уникнути покарання за брехню в декларації

Всю ситуацію з захистом Татарова добре розуміють журналісти, а значить про захист особисто Зеленським свого корупціонера дізнається вся країна.

Янукович, домовившись з олігархами, теж думав, що контролює медіа так, що про його "зальоти" більшість українців ніколи не дізнаються. І що, де Янукович? Там же буде і Зеленський, якщо не прийде до тями. Або хтось його нарешті до тями не приведе.