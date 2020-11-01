Недільні протести у білоруському Мінську 1 листопада не минулися застосування сили з боку силовиків. Ті, зокрема, використали зброю, світло-шумові гранати та сльозогінний газ.

Брутальне затримання та постріли з гранатами з боку ОМОНу

Один із таких інцидентів зафіксували у Куропаті (лісове урочище на північно-східному кордоні Мінська). Відповідне відео публікували опозиційні білоруські-телеграм канали, передає 24 канал.

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На кадрах можна побачити, як на полі силовики брутально скрутили чоловіків. І зрештою протестувальники кинулися їх відбивати. Але одразу ж підбігли омонівці, і прямо на ходу почали стріляти в повітря. Крім того, силовики застосували світло-шумові гранати.

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Ще один цікавий випадок стався, імовірно, вже в самому Мінську. Тут один із силовиків наставив на демонстранта зброю, однак той у відповідь розщібнув куртку та підняв футболку.

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У МВС Білорусі, зі свого боку, заявили, що правоохоронці на протестах використовували нелетальну зброю для попереджувальних пострілів у повітря, пише агенція "РИА-Новости".

Зіткнення мітингувальників із Внутрішніми військами

За даними МБХ медиа, у Мінську внутрішні війська почали жорстоко затримувати мітингувальників. Люди спробували їх відтіснити, однак силовики застосували сльозогінний газ.

Дивіться відео зіткнень демонстрантів і внутрішніх військ у Мінську

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Основне про останні події в Білорусі

Тут протести почалися ще 9 серпня. Так люди висловлють незгоду з підсумками виборів президента, за якими переміг чинний очільник країни Олександр Лукашенко.

Наприкінці вересня останній провів таємну інавгурацію.

Лідерка опозиції Світлана Тихановська дала Лукашенкові час до 25 жовтня, аби він мирно пішов з посади.

Однак цього не сталося, тож у понеділок, 26 жовтня, у Білорусі почався загальнонаціональний страйк.

Більше про перебіг протестів у Білорусі читайте за посиланням.