Постріли, гранати та газ: відео жорстких розгонів мітингувальників у Мінську – 18+
Недільні протести у білоруському Мінську 1 листопада не минулися застосування сили з боку силовиків. Ті, зокрема, використали зброю, світло-шумові гранати та сльозогінний газ.
Брутальне затримання та постріли з гранатами з боку ОМОНу
Один із таких інцидентів зафіксували у Куропаті (лісове урочище на північно-східному кордоні Мінська). Відповідне відео публікували опозиційні білоруські-телеграм канали, передає 24 канал.
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На кадрах можна побачити, як на полі силовики брутально скрутили чоловіків. І зрештою протестувальники кинулися їх відбивати. Але одразу ж підбігли омонівці, і прямо на ходу почали стріляти в повітря. Крім того, силовики застосували світло-шумові гранати.
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Ще один цікавий випадок стався, імовірно, вже в самому Мінську. Тут один із силовиків наставив на демонстранта зброю, однак той у відповідь розщібнув куртку та підняв футболку.
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У МВС Білорусі, зі свого боку, заявили, що правоохоронці на протестах використовували нелетальну зброю для попереджувальних пострілів у повітря, пише агенція "РИА-Новости".
Зіткнення мітингувальників із Внутрішніми військами
За даними МБХ медиа, у Мінську внутрішні війська почали жорстоко затримувати мітингувальників. Люди спробували їх відтіснити, однак силовики застосували сльозогінний газ.
Дивіться відео зіткнень демонстрантів і внутрішніх військ у Мінську
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Основне про останні події в Білорусі
- Тут протести почалися ще 9 серпня. Так люди висловлють незгоду з підсумками виборів президента, за якими переміг чинний очільник країни Олександр Лукашенко.
- Наприкінці вересня останній провів таємну інавгурацію.
- Лідерка опозиції Світлана Тихановська дала Лукашенкові час до 25 жовтня, аби він мирно пішов з посади.
- Однак цього не сталося, тож у понеділок, 26 жовтня, у Білорусі почався загальнонаціональний страйк.
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