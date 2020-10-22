Київська школа економіки презентувала оновлений аналіз поточної ситуації щодо COVID-19 та моделювання сценаріїв поширення. Експерти дізналися, чи вплинули прийняті урядом нові критерії для карантинного зонування на прогнозовану динаміку інфікування та перенавантаження лікарень.

Висновком стало те, що поточний карантин не дуже впливає на поширення коронавірусу в Україні. Про це в ефірі 24 каналу розповів директор Центру економіки охорони здоров'я КШЕ та колишній заступник міністра охорони здоров'я Павло Ковтонюк.

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За його словами, країна перебуває у тій самій динаміці поширення COVID-19, що й до відповідного карантину. Водночас при невтішних прогнозах пік навантаження на систему охорони здоров'я так само прогнозують на першу половину листопада, зазначив Ковтонюк.

"Внаслідок змін в карантинному зонуванні, ми побачили так званий зсув на тиждень вперед, але це суттєво не змінило ситуацію. Відповідно ми рекомендуємо уряду переглянути критерії для зонування та їхнього впровадження, тому що вони радикально не змінюють тенденцію поширення захворювання в Україні", – сказав директор Центру економіки охорони здоров'я.

Межі навантаження лікарень

За його словами, питання щодо кількості підведених ліжок з киснем аналізували з погляду готовності конкретних лікарень. Згідно з інформацією Павла Ковтонюка, спалахи коронавірусу не розповсюджені рівномірно.

"Було проаналізовано всі лікарні, які визначені в першій хвилі протидії COVID-19 в Україні, їх понад 400. Відповідну інформацію нанесли на графік, щоб оцінити навантаження. Як виявилось, кожна 5 лікарня в Україні уже досягла межі свого навантаження, а 54 лікарні з 400 – мають 100% заповненість і не можуть приймати нових хворих", – розповів він.

Чи зросте кількість ПЛР-тестувань

Згідно зі словами уряду, в Україні мають проводити 75 тисяч тестувань на коронавірус на добу, однак експерт наголосив, що такої кількість досягнуть ще не скоро.

При відповідних обсягах інфікування 75 тисяч – замало, адже при 7 тисячах випадків захворювання в день необхідно робити приблизно 140 тисяч тестів. Це необхідно для того, аби тримати ситуацію під контролем, адже захворюваність зростає,

– сказав Павло Ковтонюк.

Він зазначив, що треба діяти в комплексі, тобто розгортати системи тестування і вводити необхідні обмеження, щоб кількість інфікувань зменшувалась – лише так ситуацію можна буде взяти під контроль.



ПЛР-тести в Україні / Інфографіка 24 каналу